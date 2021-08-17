Afganistan'dan kaçan Gani'nin yardımcısı harekete geçti: Cumhurbaşkanı benim

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti.
Sosyal medyadan açıklama yaptı
Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade etti.
'Meşru geçici cumhurbaşkanı benim'
- Saleh, “Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum” dedi