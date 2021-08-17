Dünya Afganistandan kaçan Ganinin yardımcısı harekete geçti Cumhurbaşkanı benim
ASYA

Afganistan'dan kaçan Gani'nin yardımcısı harekete geçti: Cumhurbaşkanı benim

Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin hangi ülkeye kaçtığı bilinmezken, yardımcısı Amrullah Saleh'den yeni bir hamle geldi. Saleh, kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Afganistandan kaçan Ganinin yardımcısı harekete geçti: Cumhurbaşkanı benim
Amrullah Saleh (solda) - Eşref Gani

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti
DÜNYA
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti

'Meşru geçici cumhurbaşkanı benim'

  • Saleh, “Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum” dedi

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