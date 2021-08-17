Afganistan'dan kaçışta bir acı haber daha: Amerikan nakliye uçağının tekerleğinden insan cesedi çıktı

Dünya Taliban yönetimi sonrası Afganistan'dan kaçışı konuşuyor. Kabil'de havalimanında film sahnelerini aratmayan kaçış görüntüleri gündem olurken, acı bir kaçış haberi daha geldi.
TEKERLEKLERDEN İNSAN CESEDİ ÇIKTI
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldıktan saatler sonra bir Amerikan askeri C-17 nakliye uçağının iniş takımlarında bir ceset bulundu.
UÇAK ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ
Washington Post'ta yer alan haberde uçağın "geçici olarak çalışamaz hale geldiği" belirtildi.
Washington Post, cesedin, uçuş sırasında iniş takımlarını geri çekemedikten sonra, uçağın mürettebatının "yakındaki bir üçüncü ülkeye inmesi" sırasında bulunduğunu bildirdi.
HAVALİMANINDA KAOS
ABD askeri kargo jetinin tekerleğinden düşen iki Afgan da dahil olmak üzere havaalanındaki üç günlük kaosta en az yedi kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.
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Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.
Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.
Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.
Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.