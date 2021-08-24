Afganistan'dan tahliye edilen Hindistan vatandaşlarının sevinci kameralara böyle yansıdı.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan kaçışlar sürüyor. Afganistan'dan son ayrılan uçaklardan biri de Hindistanlı vatandaşları taşıyan uçak oldu.
UÇAKTA SEVİNÇ
Kabil'den tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 90 kişinin uçakta yer bulabildikten sonra yaşadıkları sevinci gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı.
TRAJİK GÖRÜNTÜLER GELMEYİ DEVAM EDİYOR
ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Afgan çalışanlarını da tahliye etmesi, trajik görüntülere de sahne oluyor.
Hafta başında bir askeri kargo uçağının iniş takımlarına tutunarak yüzlerce metre yükseklikten yere çakılan biri 16, diğeri 17 yaşındaki iki kardeşin dramı ise hala taze.
Kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken diğerinin bedeni hala bulunamadı.
Bir başka görüntüde ise tek başına bir kadın, Kabil Haavalanı'nın duvarına tırmanmaya çalışırken görülüyor.
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Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliye anları
Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk vatandaşlarını tahliye ederken yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde havalimanı pistlerinde yüzlerce kişi yer alıyor. Türk askerlerinin, THY uçağının kalkışı sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülüyor.
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İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.
Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.