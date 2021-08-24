Afganistan'dan tahliye edilen Hindistan vatandaşlarının sevinci kameralara böyle yansıdı.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan kaçışlar sürüyor. Afganistan'dan son ayrılan uçaklardan biri de Hindistanlı vatandaşları taşıyan uçak oldu.

UÇAKTA SEVİNÇ

Kabil'den tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 90 kişinin uçakta yer bulabildikten sonra yaşadıkları sevinci gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı.

TRAJİK GÖRÜNTÜLER GELMEYİ DEVAM EDİYOR

ABD ve NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Afgan çalışanlarını da tahliye etmesi, trajik görüntülere de sahne oluyor.

Hafta başında bir askeri kargo uçağının iniş takımlarına tutunarak yüzlerce metre yükseklikten yere çakılan biri 16, diğeri 17 yaşındaki iki kardeşin dramı ise hala taze.

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Kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken diğerinin bedeni hala bulunamadı.

Bir başka görüntüde ise tek başına bir kadın, Kabil Haavalanı'nın duvarına tırmanmaya çalışırken görülüyor.

OYNAT 00:22 İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

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