Dünya Afganistandan Türkiyeye, Garada şehit edilen 13 Türk vatandaşı nedeniyle taziye mesajı
ASYA

Afganistan'dan Türkiye'ye, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı nedeniyle taziye mesajı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı. Afganistan'ın terörle mücadelede dost ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, sivilleri hedef almanın ve öldürmenin tüm insani değerlere, İslami kurallara aykırı olduğu bildirildi.

Afganistan hükümetinin bu olayı kınadığı ifade edilen mesajda, küresel terörizmin kurbanı olan Afganistan'ın Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi, Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongrelerine canlı bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristlerce alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Adım atıldı ve 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi mecliste bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını mecliste de gündeme getirecekler' ifadelerini kullandı.


Afganistan'ın terörle mücadelede dost ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu vurgulandı.

Mesajda ayrıca, "Türk halkının ve devletinin acısını paylaşıyoruz, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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