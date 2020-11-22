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Dünya Afganistanın başkenti Kabildeki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 10a çıktı
ASYA

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Afganistan'da yabancı misyonların ve elçiliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han semti yakınlarında 23 roketle düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Taliban, saldırının kendileri tarafından yapıldığı iddialarını reddetti.

Haber Merkezi AA
Saldırı sonrası bazı binalarda ciddi hasar meydana geldi.
Saldırı sonrası bazı binalarda ciddi hasar meydana geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı misyonların ve elçiliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han semti yakınlarında düzenlenen roket saldırısında ölenlerin sayısı 10'a çıktı.

ToloNews'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Facebook'tan yaptığı açıklamada, dün sabah başkentte 23 roketle düzenlenen saldırıda ölü sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

Salih, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda tespit edilen yaralı sayısının ise 51'e çıktığını ve olayın etraflıca araştırılacağını açıkladı.

İşgaller ülkesi Afganistan
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İşgaller ülkesi Afganistan
Önce Sovyetler Birliği ardından ABD'nin işgali ile büyük katliamlara ve göçlere sahne olan ancak bunca zulme rağmen dünyanın gözünü yumduğu ülke Afganistan. Atlas bu bölümünde var olduğu günden beri işgallerle savaşan, kaosun merkezinde yaşam mücadelesi veren Afganistan'a uzanıyor.

Taliban saldırıyı üstlenmedi

Taliban, saldırının kendileri tarafından yapıldığı iddialarını reddetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, teröristlerin roketleri küçük kamyonetlere yerleştirip şehirde fırlattığı bilgisini paylaşmıştı.

Kabil'e atılan 23 roketten birinin İran'ın Kabil Büyükelçiliğine düşmesi nedeniyle elçilik binasında hasar oluşmuştu.

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