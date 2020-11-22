Afganistan'ın başkenti Kabil'deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 10'a çıktı

İşgaller ülkesi Afganistan

Önce Sovyetler Birliği ardından ABD'nin işgali ile büyük katliamlara ve göçlere sahne olan ancak bunca zulme rağmen dünyanın gözünü yumduğu ülke Afganistan. Atlas bu bölümünde var olduğu günden beri işgallerle savaşan, kaosun merkezinde yaşam mücadelesi veren Afganistan'a uzanıyor.



