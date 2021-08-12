Dünya Afganistanın en büyük üçüncü kenti de Taliban kontrolüne geçti
ASYA

Afganistan’ın en büyük üçüncü kenti de Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, ülkenin en büyük üçüncü kenti Herat'ın merkezini ele geçirdi. Böylece Taliban'ın kontrol altına aldığı kent merkezi sayısı 11'e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Afganistan’ın en büyük üçüncü kenti de Taliban kontrolüne geçti
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ABD birliklerinin Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor.

Taliban, Afganistan’ın en büyük üçüncü kenti Herat vilayetinin merkezini ele geçirerek kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısını son 7 günde 11’e yükseltti.

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Haftalardır Taliban tarafından kuşatma altında olan Herat, önemli ticaret yolları üzerinde ve İran’a açılan bir kapı olarak görülüyor. Taliban ayrıca, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini de ele geçirdiğini duyurmuştu.

Taliban güçleri şu ana kadar, Afganistan’ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.

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