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ASYA

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban beni öldürecek oturdum ve gelmelerini bekliyorum

Afganistan'da ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele alması sonrası yaşadığı korkuyu anlattı. Kendisinin peşine düşeceklerini ve öldüreceklerini söyleyen Ghafari, "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Afganistanın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban beni öldürecek oturdum ve gelmelerini bekliyorum
Zarifa Ghafari

Afganistan'da 2018 yılında Meydan-ı Vardak vilayetinin en genç ve ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın ülkede yönetimini ele geçirmesinden sonra yaşadığı korkuyu anlattı.

SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Taliban, sık sık Ghafari'yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış ve devamında çok sayıda suikast girişimi gerçekleştirmişti. Tehditlerin artması üzerine Ghafari'ye Kabil'deki Savunma Bakanlığı'nın güvenliği altında yeni bir iş verilmişti.

ÜÇ HAFTA ÖNCE UMUTLUYDU

Ghafari, Taliban'ın Kabil'e girmesinden üç hafta önce i News'dan Michael Day'e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu belirterek "Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler" demişti.

"OTURDUM VE GELMELERİNİ BEKLİYORUM"

Ancak Taliban'ın Kabil'e girmesi üzerine Ghafari'nin de endişeleri arttı. Taliban'ın kendisinin peşine düşeceğini belirten Ghafari, "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?" şeklinde konuştu.

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
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Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.

Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.

Taliban güçleri Kabil'de devriyeye başladı
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Taliban güçleri Kabil'de devriyeye başladı
Afganistan'ın başkenti Kabil'i dün ele geçiren Taliban güçleri, başkent sokaklarında devriye gezdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayının çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alan Taliban, başkanlık sarayına giriş çıkışları kapattı.

Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
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Kabil Havaalanı'nda uçağa binebilmek için yolcu biniş köprüsüne tırmandılar
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların havaalanına akın etmesiyle yolcu biniş köprüsünde izdiham yaşandı. İnsanların tırmanarak uçağa binmeye çalışma anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdi
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Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdi
Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.


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