Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban beni öldürecek oturdum ve gelmelerini bekliyorum

Afganistan'da 2018 yılında Meydan-ı Vardak vilayetinin en genç ve ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın ülkede yönetimini ele geçirmesinden sonra yaşadığı korkuyu anlattı.

SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Taliban, sık sık Ghafari'yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış ve devamında çok sayıda suikast girişimi gerçekleştirmişti. Tehditlerin artması üzerine Ghafari'ye Kabil'deki Savunma Bakanlığı'nın güvenliği altında yeni bir iş verilmişti.

ÜÇ HAFTA ÖNCE UMUTLUYDU

Ghafari, Taliban'ın Kabil'e girmesinden üç hafta önce i News'dan Michael Day'e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu belirterek "Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler" demişti.

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"OTURDUM VE GELMELERİNİ BEKLİYORUM"

Ancak Taliban'ın Kabil'e girmesi üzerine Ghafari'nin de endişeleri arttı. Taliban'ın kendisinin peşine düşeceğini belirten Ghafari, "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?" şeklinde konuştu.

OYNAT 00:47 Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.



Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.





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