Afrika medyasından Türkiye’ye övgü: Yeni bir ivme yakalandı

Saffet Özdemir

Afrika ülkesi Tanzanya’da yayın yapan The Chanzo Initiative'de bir Türkiye analizi yayımlandı. Analist Tony Alfred tarafından kaleme alınan ve “Türkiye Tanzanya’da etkisini nasıl inşa ediyor?” başlığıyla yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Türk girişimciler her yerde”

“Darüsselam sokaklarında ev eşyası satan ve kendilerini Türkiye'den tüccarlar olarak tanımlayan insanlarla karşılaşmak yaygın bir durum. Darüsselam'ın orta gelirli çoğunluğu için Türk kumaşı, kravat ve ayakkabı her şey anlamına geliyor. Ofislerde bile jeneratör satan Türk iş adamlarına rastlanılıyor. Her yerde Türk girişimci bulunuyor. Tanzanyalılar arasında 'Türkiye' markası, oldukça uygun fiyata satılıyor.

“İlişkiler yeni ivme kazanıyor”

Afrika pazarını keşfetme çabası 2005 yılında başladı ancak Afrika arasında bir ortaklığın resmileştirilmesi, 19 Ağustos 2008'de İstanbul'da düzenlenen ilk Afrika-Türkiye İşbirliği Zirvesi'nde gerçekleşti. İkinci Afrika-Türkiye Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi Türkiye-Afrika ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdı. Ardından Erdoğan 2017 yılında Tanzanya'yı ziyaret ettiğinde Tanzanya'da 2.950 kişiye istihdam sağlandı. Son altı yılda Türkiye, Tanzanya'nın ürünlerinin çoğunu ithal ettiği ilk 11 ülkedeki yerini korumaya devam ediyor. Pazarlardaki Türk malları Türkiye'nin Afrika'ya yönelik politika atılımı sayesinde gerçekleşiyor.

REKLAM

“Eğitim ve kültür faaliyetleri destekleniyor”

“Türkiye yıllardır Tanzanya eğitim sektörüne yaptığı katkılarla biliniyor. Özel okulların yanı sıra, Tanzanya'dan her yıl Orta Doğu’da eğitim almak için seçilen yaklaşık 40-48 öğrenci burslarla destekleniyor. Ayrıca son yıllarda Tanzanya'nın dijital yayıncılarından Azam TV, ilk Türk televizyon programını tanıttı. Türk sinemasının ülkede bıraktığı izlenim çok fazla. Bu Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun bazı Tanzanya film etkinliklerine davet edildiğini görmenin neden şaşırtıcı olmadığını açıklıyor.

DÜNYA Tanzanya'daki demiryolu projesinin ilk ayağı Türk şirketten

OYNAT 01:38 Togo'da öğrenciler Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti Afrika kıtasının farklı ülkelerindeki Müslümanlar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.



Sudan, Tanzanya, Çad ve Somali gibi Afrika ülkelerindeki Müslümanlar stadyumlarda, okullarda, bahçelerde ve yetimhanelerde bir araya gelerek Türkiye ve Erdoğan ailesinin huzuru için ellerini semaya açtı.



Son olarak Togo'da bir okuldaki öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ve Erdoğan posterleriyle video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder