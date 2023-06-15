Afrika'da çatışmalar insanları yerinden ediyor: Son iki ayda beş bin kişi zorunlu göç etti

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 5 bin kişi yerinden oldu.
Zemio Belediye Başkanı Rosalie Nawira, yaptığı açıklamada, Haut-Mbomou eyaletine bağlı Mboki kasabasında güvenlik güçleri ile Barış İçin Birlik (UPC) adlı isyancı grup üyeleri arasında çatışmaların devam ettiğini bildirdi.
Uluslararası insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulunan Nawira, çatışmalar yüzünden Mboki'den Zemio'ya 5 bin kişinin sığındığını sözlerine ekledi.
Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında, çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.