Afrika'da çatışmalar insanları yerinden ediyor: Son iki ayda beş bin kişi zorunlu göç etti

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalar şiddetlendi. Hartum'un batısındaki Gabe Caddesi, doğudaki Hac Yusuf Mahallesi, kuzeydeki Bahri kenti gibi farklı noktalar, büyük çatışmalara sahne oldu.