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Afrika'da Fransa'ya karşı başkaldırı sürüyor: Çad ordusu Fransız askerlerini gözaltına aldı

Fransız sömürüsüne karşı mücadele eden Çad'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çad ordusu, Sudan sınırında bulunan Adre şehrinde izinsiz keşif yapan bir grup Fransız askerini gözaltına aldı. Herhangi bir görev emrine sahip olmayan Fransız askerlerinin silahlarına da el konuldu.

11:04 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Söz konusu olayın 8 Haziran'da yaşandığı, görüntülerin yeni ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu olayın 8 Haziran'da yaşandığı, görüntülerin yeni ortaya çıktığı belirtildi.

Eski Fransız sömürgesi ülkeleri, Fransa'ya karşı ayaklanmaya başladı. Her anlamda bağımsızlık isteyen ülkeler Fransa'nın kendilerine doğrudan ya da dolaylı yoldan müdahale etmesine karşı çıkıyor.

Çad askerlerinin, Fransız askerlerini gözaltına aldığı öne sürüldü. Kayıtlarda gözaltına alınan askerlerin üniformalı ve silahlı olduğu görüldü.

Çad ordusu Fransızları paketledi: Silahlarına da el konuldu

İddiaya göre, Çad ordusuna bağlı askerler, bölgede görev yetkisi bulunmadığı halde izinsiz keşif yaptıkları için Fransız askerleri gözaltına aldı.

Fransız askerlerin Sudan'daki çatışmaları, Çad sınırından takip ettikleri ileri sürüldü.

İzinsiz keşif yaptıkları açıklandı

Herhangi bir görev emrine sahip olmayan Fransız askerlerinin silahlarına da el konuldu.

Söz konusu olayın 8 Haziran'da yaşandığı, görüntülerin yeni ortaya çıktığı belirtildi.

Çatışmalardan kaçan Sudanlılar, Çad'a göç ediyor

Sudan'daki çatışmalardan en çok etkilenen ülkelerin başında komşusu Çad geliyor.

Çatışmalardan kaçan Sudanlılar, Çad'a göç ediyor. Sudan'da Pazar sabahı ülkeye insani yardım ulaştırılması için ateşkes ilan edildi.

72 saatlik ateşkesin yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği de, taraflara ateşkese uyma çağrısı yaptı.

Yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi

Sudan'da daha önce de pek çok kez ateşkes ilan edilmiş, ancak taraflar ateşkesi ihlal etmişti.

Sudan ordusu, "Hızlı Destek Kuvvetleri" adlı paramiliter güçlerin 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre olmasını istemiş, "Hızlı Destek Kuvvetleri" ise sivil bir hükümet altında ancak 10 yılda entegrasyonun gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

Bu güçler ve ordu arasında başlayan gerginlik, 15 Nisan'da silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede 3'üncü ayına giren çatışmalarda, yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.



#Çad
#Fransa
#Afrika
7 dakika önce
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