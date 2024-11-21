Afrika’da istenmeyen Fransa’ya karşı ATAK: Nijerya helikopterleri teslim aldı

Nijerya'ya 2 adet T-129 ATAK helikopteri teslimatı yapıldı.
Afrika’nın tüm zenginliklerini sömürüp, yönetimleri istikrarsızlığa mahkum Fransa’ya karşı cesaret kuşanan bir ülkeden daha “Türkiye hamlesi” geldi. Görüntüler Fransızları hayli sinirlendirecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen T-129 ATAK helikopteri, dünya çapında adından söz ettiriyor. Yapılan anlaşma çerçevesinde, Nijerya’ya Türk markası olan T-129 ATAK helikopterlerinin teslimatı gerçekleştirildi.
Yerli ve milli savunma araçları
, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Son 20 yılda savunma sanayiinde atılan adımlar, meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Bu alanda özellikle hava araçları adeta Türkiye'yi bir dünya markası haline getirdi. İnsansız hava araçlarının yanında klasik hava savunma araçları da ihracat kalemine ekleniyor.
Yıllarca Afrika'nın zenginliklerini sömürüp, bölgedeki yönetimleri kaosa sürükleyen Fransa'ya karşı cesur bir adım daha atıldı.
Nijerya'nın yeni 'Türkiye hamlesi' Fransızları ciddi şekilde rahatsız edecek gibi görünüyor.
T-129 Atak dünyanın gözdesi
Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin AŞ (TUSAŞ) ürettiği T-129 ATAK helikopteri de dünyada adından söz ettiriyor. T-129 ATAK için sıraya giren ülkelerden biri olan Nijerya ile yapılan anlaşmalar kapsamında teslimatlar sürüyor.
İki T-129 Atak daha teslim edildi
Hava Kuvvetleri'ne
helikopterleri teslim edildi.
Böylece Nijerya'ya teslim edilen araç sayısı 4'e çıktı. Teslimat töreninden fotoğraflar paylaşılırken, Nijerya ile 2 milyar doların üzerinde bir anlaşma yapılması bekleniyor.