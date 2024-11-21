Afrika’da istenmeyen Fransa’ya karşı ATAK: Nijerya helikopterleri teslim aldı

, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Son 20 yılda savunma sanayiinde atılan adımlar, meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Bu alanda özellikle hava araçları adeta Türkiye'yi bir dünya markası haline getirdi. İnsansız hava araçlarının yanında klasik hava savunma araçları da ihracat kalemine ekleniyor.

, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Son 20 yılda savunma sanayiinde atılan adımlar, meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Bu alanda özellikle hava araçları adeta Türkiye'yi bir dünya markası haline getirdi. İnsansız hava araçlarının yanında klasik hava savunma araçları da ihracat kalemine ekleniyor.

Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin AŞ (TUSAŞ) ürettiği T-129 ATAK helikopteri de dünyada adından söz ettiriyor. T-129 ATAK için sıraya giren ülkelerden biri olan Nijerya ile yapılan anlaşmalar kapsamında teslimatlar sürüyor.