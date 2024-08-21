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Dünya

Afrika'da maymun çiçeğine karşı aşılamalara başlanacak

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve kıtadaki diğer ülkelerde birkaç gün içinde M çiçeği salgınına karşı aşı çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

17:44 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Foto: DHA
Foto: DHA

Africa News sitesinde yer alan habere göre, Africa CDC, M çiçeği vakalarının en yaygın olduğu Afrika ülkelerinde başta KDC olmak üzere aşı çalışmalarına birkaç gün içinde başlayacaklarını açıkladı.


Avrupa Birliği, biyoteknoloji şirketi Bavyera Nordic, ABD ve Japonya'nın aşıların tedarik edilmesine ilişkin taahhütte bulunmasının ardından açıklama yapan Africa CDC, aşı dozlarına kısa sürede ulaşacaklarını belirtti.


Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya de aşıların güvenli şekilde saklanması ve doğru şekilde uygulanmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.


Bu yıl yaklaşık 19 bin Maymun çiçeği vakası tespit edildi

Kaseya, aşıların dağıtımını kolaylaştırmak için M çiçeği salgını görülen ülkelerle lojistik ve iletişim stratejileri konusunda çalıştıklarını kaydetti.


Afrika'da bu yıl yaklaşık 19 bin M çiçeği vakası tespit edildi, bunların büyük kısmı ise KDC'de görüldü.


Kıtada Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, KDC, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika virüsün görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

#Africa CDC
#Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi
#Maymun Çiçeği
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