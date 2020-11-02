Ağır darbe alan Ermenistan güçleri yiyecek ve cephaneleri bitince geri çekildi Ermenistan ordusu çöküyor: Yiyecek ve cephaneleri bitince geri çekildiler Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusuna cephede ağır kayıplar verdirmeyi sürdüren Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait son 24 saat içerisinde imha edilen askeri araç ve silah sistemlerinin sayısını açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada cephane ve yiyecekleri tükenen Ermenistan ordusuna bağlı bazı birliklerin cephelerden geri çekildiği de vurgulandı.

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 07:39 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 07:40 AA