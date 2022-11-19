Dünya Ahıska Türkleri Gürcistana ulaştı Ana vatana dönüyorlar
AVRUPA

Ahıska Türkleri Gürcistan'a ulaştı: Ana vatana dönüyorlar

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Rusya üzerinden Türkiye'ye getiriliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kırım üzerinden Rusya'ya giriş yapan grubun geç saatlerde Rusya'nın Gürcistan'a giriş yaptı.

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Ahıska Türkleri Gürcistana ulaştı: Ana vatana dönüyorlar
Ahıska Türkleri, Gürcistan'a giriş yaptı.

Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği'nin yoğun girişimleriyle Herson'dan çıkarılan Ahıska Türkleri, Rusya'dan Gürcistan'a giriş yaptı.

  • Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 84 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıktı.

Ancak grupta yer alan kişilerden bazıları evraklarındaki eksiklikler nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı.

Gürcistan'a ulaştılar

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Kremlin, Rusya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimleri ve Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kafile için gerekli izinler alındı.

  • Yürütülen çabalarla 84 kişilik grup, Kırım üzerinden Rusya'ya, bugün de Gürcistan'a geçiş yaptı.

Yolda kafileye daha önce Rusya'ya geçiş yapmış olan 4 kişi daha eklendi. Böylelikle kafile 88 kişi oldu. Bu süreçte Tiflis Büyükelçiliği'nin Gürcistan makamları nezdinde yaptığı girişimler sonrasında Gürcistan makamları geçiş konusunda ciddi kolaylıklar sağladı.

Ahıska Türklerinin Gürcistan sınırından Sarp Sınır Kapısı'na varmalarının 12 saati bulması bekleniyor.

Türkiye'den Herson'daki Ahıska Türklerine yardım eli
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Türkiye'den Herson'daki Ahıska Türklerine yardım eli
Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Rusya üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.
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