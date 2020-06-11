Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya AİHM, İsrail ürünlerini boykot edenlere para cezası veren Fransa kararı Haksız
AVRUPA

AİHM, İsrail ürünlerini boykot edenlere para cezası veren Fransa kararı: Haksız

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2009 ve 2010'da bir markette İsrail ürünlerini boykot çağrısı yapan Filistin yanlısı kişilere para cezası kesen Fransa'yı "ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle haksız buldu.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

AİHM, 2009 ve 2010'da "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketinin üyelerine, "Fransa'nın Colmar kentindeki bir markette İsrail ürünlerini boykot çağrısı yaptığı" gerekçesiyle verilen ceza hakkındaki kararını açıkladı.

  • Mahkeme, bu konuda Fransa'yı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğünü içeren 10'uncu maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle haksız buldu.

İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapılarak AİHS'nin "kanunsuz ceza olmaz" maddesinin ihlal edilmediği ifade edilen kararda, İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin dini veya etnik ayrımcılık olmadığı ve söz konusu kişilerin nefrete ve şiddete çağrı yapmadığı belirtildi.

Kararda, Fransa'nın ceza alan her kişiye 300 avro maddi ve 7 bin avro maddi tazminatla tüm kişilere mahkeme masrafları için 20 bin avro ödemesi gerektiği kaydedildi.

İsrail ürünlerinin boykot edilmesi konusunda yapılan çağrı

BDS Hareketinin üyeleri, 26 Eylül 2009'da ve 22 Mayıs 2010'da Colmar'daki bir markette İsrail ürünlerinin boykot edilmesi konusunda çağrı yapmıştı.

  • Bunun üzerine Colmar Temyiz Mahkemesi, 2009'da 5 kişiye 2 bin avro ila 3 bin avro mahkeme masrafı ödenmesine karar vermişti.

Mahkeme, 2010'da da 9 kişiye aynı tutarda para cezası da kesmişti.

Söz konusu kişiler ardından Yargıtay'a başvurmuş, Yargıtay da 20 Ekim 2015'te bu başvuruları reddetmişti.

İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini 'ilhak' edecek
DÜNYA
İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini 'ilhak' edecek

Almanya Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'i 'ilhak' hakkında uyarmak için İsrail'de
DÜNYA
Almanya Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'i 'ilhak' hakkında uyarmak için İsrail'de

İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek
DÜNYA
İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı Filistin devleti kurulmasını içermeyecek

İsrail’in ilhak planı Tel Aviv’de protesto edildi: ABD'li senatör görüntülü mesajla destek verdi
DÜNYA
İsrail’in ilhak planı Tel Aviv’de protesto edildi: ABD'li senatör görüntülü mesajla destek verdi

Hamas'tan ilhak açıklaması: İsrail, Filistin topraklarındaki planlarıyla geleceğini güvence altına alamayacak
DÜNYA
Hamas'tan ilhak açıklaması: İsrail, Filistin topraklarındaki planlarıyla geleceğini güvence altına alamayacak
Abone Ol Google News
Ah İstanbul

Ah İstanbul

​Beşiktaş'ın ardından bu kez Caddebostan pislik içinde.
Ülkemizin başka sorunları da var

Ülkemizin başka sorunları da var

​CHP'ye "Sultanahmet de müze olsun" çıkışı soruldu.
Libya petrolüTürkiyeyi karşılar

​Sömürgeciler gibi değil, her iki tarafın da kazanacağı plan masada.

Korona kurallarına uymayan pazarcılar sebzeleri yerlere saçtı.

​Art arda gelen haberler ikinci dalganın habercisi olabilir.

​O isim başlatmıştı.

"Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok" derken yanlış anlaşıldık.

Küresel bir iyilik hareketi: Kızılay

Siyaset ve oyunculukta kaybeden Kınay, muhabire saldırdı.

​Uçakların yönünü değiştirten kule planlanandan hızlı tamamlandı.

Hakkında çıkan iddialara Yeni Şafak canlı yayınında açıklık getirdi.

Şampiyonlar Ligi finali için kritik açıklama.

​​Bakan Çavuşoğlu Fatih'in vasiyetini canlı yayında gösterdi.

​Kandil'de saklandığını zanneden üst düzey terörist burada vuruldu.

​Dolandırıcıların yeni hedefi kredi destek paketleri...

Erken tedbir alsaydık ölüm sayısı yarısına inebilirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.