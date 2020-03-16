Akıllara durgunluk veren iddia: Fransa'da önlem alınmazsa koronavirüsten 500 bin kişi ölebilir

Le Monde gazetesinin haberine göre, geçen hafta, salgın nedeniyle ülkedeki üniversiteler dahil tüm okulların yeni bir duyuruya kadar kapatılacağına yönelik alınan karardan önce Macron'a koronavirüse ilişkin bir rapor sunuldu.

Raporda, salgına karşı ciddi önlemler alınmaması halinde ülkede virüs nedeniyle 300- 500 bin kişinin yaşamını yitirebileceği belirtildi.

Macron'un bu nedenle tüm okulları kapatma kararı aldığı ifade edildi.

OYNAT 00:00 İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı İtalya'da yaşayan Araştırma Görevlisi Senen Önen, Koronavirüs ile ilgili süreçleri anlattı. Virüsün İtalya'da hızlı yayılmasının nedenlerini anlatan Önen, ''Siz tabii burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz, insanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz, gerçekten çok dramatik'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Ölü ve vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 127'ye, virüs bulaşanların sayısının 5 bin 423'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, salgınla mücadele çerçevesinde son 5 yılda emekliye ayrılan doktor ve hemşirelerin göreve çağrıldığı kaydedildi.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde, salgının ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için serbest dolaşıma kısıtlama getirilebileceği belirtildi.

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