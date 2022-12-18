Dünya Akın Pariste katledildi Okuldan eve dönerken başından vurularak öldürüldü
AVRUPA

Akın Paris’te katledildi: Okuldan eve dönerken başından vurularak öldürüldü

Paris'te yaşayan Trabzonlu ailenin 19 yaşındaki oğlu Akın Genç, mimarlık eğitimi aldığı okuldan eve dönerken başından vurularak öldürüldü. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, “Bir kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etmiş. Katilin bir an önce bulunması tek tesellimiz olacaktır” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akın Paris’te katledildi: Okuldan eve dönerken başından vurularak öldürüldü
Akın Genç

Fransa’nın başkenti Paris’te Türk genç, alçak saldırı sonrası hayatını kaybetti. Perşembe günü, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç’in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlattı. İki kardeşi olan Akın Genç’in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, "Kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti. Hain saldırıda gencecik yavrumuz hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması tek tesellimiz olacaktır” dedi. Bu arada AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.

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