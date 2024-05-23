Dünya

Akıncı TİHA İsrail basınında mercek altında: Türkler en iyi yeteneğini gösterdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey İranlı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından İran'ın talebi üzerine Türkiye'nin yardıma gönderdiği Akıncı İHA, zorlu hava koşullarında enkazın yerini tespit etmeyi başardı. Dünya basınında geniş yer bulan bu durum İsrail basını tarafından da mercek altına alındı. İsrail medyası Akıncı İHA'yı analiz etti. Jerusalem Post'un (JP) haberindeki 'Türkler en iyi yeteneği gösterdi' ifadeleri dikkat çekti.

Seren Som
11:58 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Akıncı tarihi görev için 7 saat 27 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdi.
Akıncı tarihi görev için 7 saat 27 dakika boyunca uçuş gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkilileri taşıyan helikopterin enkazını zorlu koşullara tespit eden Akıncı İHA dünya medyasında konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail merkezli Jerusalem Post (JP) Türk İHA hakkında bir analiz kaleme aldı.

Jerusalem Post analizine 'Analistler Türkiye'nin drone endüstrisinin Reisi'nin kaza yerini arama rolü nedeniyle ivme kazanacağını söylüyor' (Turkey drone industry to get boost over role in search for Raisi crash site, analysts say) başlığını attı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Analistler Türk drone endüstrisinin, drone'lardan birinin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düştüğü yerin yerinin tespit edilmesine yardımcı olduğu yönündeki iddiaların ardından ivme kazanacağını söyledi.

Baykar'ın internet sitesine göre drone, 40 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor, hem havadan havaya hem de çarpışma önleme radarlarına sahip ve elektronik sistemi yapay zekadan yararlanıyor.

'Dünyada bu yetenekte çok az drone var'

Türkiye'nin havacılık uzmanı Tolga Özbek
, Bayraktar Akıncı insansız hava aracının iki güçlü motora sahip olduğunu, hızlı gidebildiğini ve sıcaklığı algılayan gelişmiş bir kameraya sahip olduğunu söyledi.
  • Bu kamera, drone'nun kaza bölgesini işaret edebilecek sıcak alanları tespit etmesine olanak tanıyor.

Bu tür yetenekler, drone'u özellikle Reisi'nin helikopterinin bulunduğu yoğun sisle kaplı dağlık araziler gibi ulaşılması zor alanlarda değerli kılıyor.

Özbek, "Bu kadar yüksek irtifada uçabilen, orada çok uzun süre kalabilen ve gelişmiş kameralar taşıyabilen çok az drone var" dedi.

  • Baykar, insansız hava aracının havadan yere ve havadan havaya saldırı görevlerinde de kullanılabileceğini belirtirken Özbek, Reisi kaza yeri görevinin, insansız hava aracının askeri operasyonların ötesinde kullanılmasına yönelik alternatif nedenleri gösterdiğini söyledi.

Özbek, Bayraktar Akıncı insansız hava araçlarından birinin maliyetinin 50 milyon dolar civarında olacağını tahmin etti.

'Türkiye insansız hava araçlarının gelişimine ayak uydurdu'

Risk istihbarat şirketi RANE'nin Orta Doğu analisti Ryan Bohl
, Türkiye'nin NATO üyeliğinin, Batılı müttefiklerinden insansız hava araçlarının yeteneklerini geliştirmek için daha ileri teknoloji satın alabileceği ve onları arama kurtarma operasyonlarında İran İHA'larından daha yetenekli hale getireceği anlamına geldiğini söyledi.

Bohl, "NATO'nun bir parçası olmak, Türkiye'nin onlarca yıldır bu teknolojilere erişimini sağladı ve bu da onların insansız hava araçlarının gelişimine ayak uydurmasına olanak tanıdı" dedi.

  • Bayraktar Akıncı İHA'nın kullanımının, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta kullanımının azalması nedeniyle zayıflayan İHA endüstrisine olan ilgiyi yeniden canlandırdığını da sözlerine ekledi.

'Harika bir örneği'

Bohl, son arama misyonunun Türkiye'nin Washington'u yabancılaştırmadan ABD'nin rakibe yardım etmesine olanak sağladığını belirterek,
"Bu misyon çok fazla risk yaratmadan Türk çıkarlarına hizmet edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin orta güç konumunun ve hükümetinin politikalarını ve askeri stratejilerini bunun etrafında nasıl konumlandırdığının gerçekten harika bir örneği"
ifadelerini kullandı.

'Korkunç havalarda uçtuğunuzu hayal edin'

Türkiye odaklı ekonomist ve BlueBay Asset Management'ta stratejist olan Timothy Ash
, Türkiye'nin son dönemde drone kullanımının büyük bir pazarlama fırsatı olduğunu söyledi.

Ash, The Media Line'a yazdığı bir mesajda şöyle dedi:

“Türkler en iyi yeteneği gösterdi. Korkunç havalarda ve sert rüzgarlarda yerden yüz metre kadar yüksekte uçtuğunuzu hayal edin."






#Akıncı TİHA
#İran
#İbrahim Reisi
#İsrail
#Jerusalem Post'
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