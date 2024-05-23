Akıncı TİHA İsrail basınında mercek altında: Türkler en iyi yeteneğini gösterdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkilileri taşıyan helikopterin enkazını zorlu koşullara tespit eden Akıncı İHA dünya medyasında konuşulmaya devam ediyor.
Son olarak İsrail merkezli Jerusalem Post (JP) Türk İHA hakkında bir analiz kaleme aldı.
Jerusalem Post analizine 'Analistler Türkiye'nin drone endüstrisinin Reisi'nin kaza yerini arama rolü nedeniyle ivme kazanacağını söylüyor' (Turkey drone industry to get boost over role in search for Raisi crash site, analysts say) başlığını attı.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Analistler Türk drone endüstrisinin, drone'lardan birinin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düştüğü yerin yerinin tespit edilmesine yardımcı olduğu yönündeki iddiaların ardından ivme kazanacağını söyledi.
Baykar'ın internet sitesine göre drone, 40 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor, hem havadan havaya hem de çarpışma önleme radarlarına sahip ve elektronik sistemi yapay zekadan yararlanıyor.
'Dünyada bu yetenekte çok az drone var'
- Bu kamera, drone'nun kaza bölgesini işaret edebilecek sıcak alanları tespit etmesine olanak tanıyor.
Bu tür yetenekler, drone'u özellikle Reisi'nin helikopterinin bulunduğu yoğun sisle kaplı dağlık araziler gibi ulaşılması zor alanlarda değerli kılıyor.
Özbek, "Bu kadar yüksek irtifada uçabilen, orada çok uzun süre kalabilen ve gelişmiş kameralar taşıyabilen çok az drone var" dedi.
- Baykar, insansız hava aracının havadan yere ve havadan havaya saldırı görevlerinde de kullanılabileceğini belirtirken Özbek, Reisi kaza yeri görevinin, insansız hava aracının askeri operasyonların ötesinde kullanılmasına yönelik alternatif nedenleri gösterdiğini söyledi.
Özbek, Bayraktar Akıncı insansız hava araçlarından birinin maliyetinin 50 milyon dolar civarında olacağını tahmin etti.
'Türkiye insansız hava araçlarının gelişimine ayak uydurdu'
Bohl, "NATO'nun bir parçası olmak, Türkiye'nin onlarca yıldır bu teknolojilere erişimini sağladı ve bu da onların insansız hava araçlarının gelişimine ayak uydurmasına olanak tanıdı" dedi.
- Bayraktar Akıncı İHA'nın kullanımının, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta kullanımının azalması nedeniyle zayıflayan İHA endüstrisine olan ilgiyi yeniden canlandırdığını da sözlerine ekledi.
'Harika bir örneği'
'Korkunç havalarda uçtuğunuzu hayal edin'
Ash, The Media Line'a yazdığı bir mesajda şöyle dedi: