Dünya İşgalci İsrail güçlerinin katlettiği Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akilenin cenazesinde skandal Polis saldırdı tabut yere düştü
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçlerinin katlettiği Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde skandal: Polis saldırdı tabut yere düştü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria kenti Cenin'de haber yaparken İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninde terör estirdi. Yaşanan arbedede Akile'nin tabutu yere düştü.

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Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile kimdir, nasıl öldürüldü?
İsrail güçleri katlettiği Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesine saldırdı.

İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

POLİS YOLLARI KAPATTI

Yüzlerce gazeteci ve aktivist Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.

CENAZENİN OMUZLARDA TAŞINMASINA İZİN VERİLMEDİ

Ebu Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın İsrail polisi hastane kapısına geldi. İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisi ve cenazeye katılanlarla arbede yaşandı.

TABUTU YERE DÜŞTÜ

Öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. O sırada Akile'nin naaşının bulunduğu tabut yere düştü.

İşgalci İsrail polisi öldürdüğü gazeteci Akile'nin cenazesine saldırdı
OYNAT 00:32
İşgalci İsrail polisi öldürdüğü gazeteci Akile'nin cenazesine saldırdı
İşgalci İsrail güçleri katlettiği El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine saldırdı. Cenazenin Ramallah'tan, Akile'nin doğduğu yer olan Kudüs'e getirileceği sırada işgalci İsrail polisinin müdahalesi sonucu Akile'nin tabutu yere düştü.


POLİS, CENAZE ARACINI ÇEMBERE ALDI

Ebu Akile'nin naaşı, işgalci İsrail polisinin müdahalesi sırasında omuzlarda morga geri taşındı. İsrail polisi, morgun önünde bir süre bekledikten sonra tabut cenaze arabasına yüklendi. İsrail polisi, cenaze aracının çevresinde güvenlik kordonu oluşturarak tabutla beraber yürümek isteyenlerin yaklaşmasına müsaade etmiyor.

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NE OLMUŞTU?

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
OYNAT 00:59
Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında işgalci İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Ebu Akile'nin cenazesi, Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesine getirildi.


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