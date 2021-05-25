Albayrak Grubu ile Azerbaycan arasında Karabağ’ın yeniden inşası için iş birliği

Albayrak Holding yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve İbrahim Karaca, beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirme Ajansı Başkanı Orhan Memmedov'la bir görüşme gerçekleştirdi.
KARABAĞ'IN İNŞASI İÇİN KARŞILIKLI MUTABAKAT
Görüşmede, Albayrak Grubu'nun yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarıyla ilgili sunum yapıldı. İşgalden kurtarılan ve Ermenistan’ın büyük yıkıma neden olduğu Karabağ topraklarının yeniden inşası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası, sanayi, tarım, geri dönüşüm ve liman yatırımları konusunda karşılıklı iş birliği konusunda mutabık kalındı.
AZERBAYCAN EKONOMİ BAKANLIĞI'NA ZİYARET
Albayrak Grubu heyeti, Azerbaycan’daki temasları kapsamında bugün (25 Mayıs) Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştirdi.
Albayrak Holding yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve İbrahim Karaca, beraberindeki heyetle birlikte Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la bir araya geldi. Görüşmelerde 2’inci Karabağ Savaşı sonrası işgalden kurtarılmış bölgelerde yatırım imkanlarıyla birlikte beraber çalışmanın imkanları konuşuldu.
TÜRK DÜNYASININ ORTAK MEDYA AĞI KURULUYOR
Bakü’de, geçtiğimiz gün de Türk dünyasının ortak medya ağının kurulması yolunda önemli bir adım atılmıştı. Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı ortak medya platformu hayata geçirildi.
Turkic.World ismi verilen dijital projenin Bakü'de tanıtımı düzenlendi. Tanıtım toplantısına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Azerbaycanlı milletvekilleri ve medya yöneticileri katıldı.