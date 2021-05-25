Albayrak Grubu ile Azerbaycan arasında Karabağ’ın yeniden inşası için iş birliği Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansının ortak medya platformu Turkic.World'ün kurularak Türk dünyasının ortak ağının temelinin atılmasının ardından, önemli bir adım da Karabağ’ın yeniden inşası için atıldı. Albayrak Grubu ile Azerbaycanlı yetkililer arasında, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası, sanayi, tarım, geri dönüşüm ve liman yatırımları konusunda karşılıklı iş birliği konusunda mutabık kalındı. Albayrak Holding yönetim kurulu üyeleri Mustafa Albayrak ve İbrahim Karaca, beraberindeki heyetle birlikte bu kapsamda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la da bir araya geldi.

Haber Merkezi 25 Mayıs 2021, 17:46 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2021, 17:58 Yeni Şafak