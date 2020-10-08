Aliyev ateşkes için şartlarını açıkladı: Minsk Grubu Ermeni askerlerinin çekilmesini onaylasın

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ateşkesin sağlanması için şartlarını açıkladı. Ateşkesin tek taraflı olamayacağını belirten Aliyev, "Karar iki taraflı olmalı ve sahada uygulanmalıdır. İşgal altındaki topraklardan Ermeni askerlerinin çekilmesi ile ilgili bir takvim almalıyız ve bu takvim arabulucu ülkeler, Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından naylanmalıdır. Ermenistan'a ana mesaj, Ermenistan topraklarında değiliz, kendi topraklarımızdayız. Bizim sözümüz imzamız kadar geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Ermənistanın ünvanına əsas mesaj budur ki, biz Ermənistanın torpağında deyilik, biz öz torpağımızdayıq. — İlham Əliyev (@azpresident) October 8, 2020

DÜNYA Aliyev'den Ermenistan'a ateşkes için üç şart: Özür dileyin, Karabağ'ı ilan edin, çekilme takvimi açıklayın