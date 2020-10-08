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Dünya Aliyev ateşkes için şartlarını açıkladı Minsk Grubu Ermeni askerlerinin çekilmesini onaylasın
ASYA

Aliyev ateşkes için şartlarını açıkladı: Minsk Grubu Ermeni askerlerinin çekilmesini onaylasın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ateşkesin tek taraflı olamayacağını belirten Aliyev, "Karar iki taraflı olmalı ve sahada uygulanmalıdır. İşgal altındaki topraklardan Ermeni askerlerinin çekilmesi ile ilgili bir takvim almalıyız ve bu takvim arabulucu ülkeler, Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından onaylanmalıdır. Ermenistan'a ana mesaj, Ermenistan topraklarında değiliz, kendi topraklarımızdayız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ateşkesin sağlanması için şartlarını açıkladı. Ateşkesin tek taraflı olamayacağını belirten Aliyev, "Karar iki taraflı olmalı ve sahada uygulanmalıdır. İşgal altındaki topraklardan Ermeni askerlerinin çekilmesi ile ilgili bir takvim almalıyız ve bu takvim arabulucu ülkeler, Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından naylanmalıdır. Ermenistan'a ana mesaj, Ermenistan topraklarında değiliz, kendi topraklarımızdayız. Bizim sözümüz imzamız kadar geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
OYNAT 01:15
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu. Aliyev, 'Özür dileyecekler. Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını açıklayacaklar. Çekilmek için net takvim açıklamalılar' ifadelerini kullandı.

Aliyev'den Ermenistan'a ateşkes için üç şart: Özür dileyin, Karabağ'ı ilan edin, çekilme takvimi açıklayın
DÜNYA
Aliyev'den Ermenistan'a ateşkes için üç şart: Özür dileyin, Karabağ'ı ilan edin, çekilme takvimi açıklayın

Türkiye’den Ermenistan'a net mesaj: İşgal bitmeden ateşkesin anlamı olmaz
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Türkiye’den Ermenistan'a net mesaj: İşgal bitmeden ateşkesin anlamı olmaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti.

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