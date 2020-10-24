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Dünya Aliyev, Dağlık Karabağda ateşkes için şartını açıkladı
ASYA

Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkes için şartını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni tarafının ateşe son vermesi durumunda Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlerini durduracağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
​Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.
​Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Aliyev, "Biz bugün askeri faaliyetleri durdurmaya hazırız. 10 Ekim'de Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında bunu söyledim. Tek gereken, Ermenistan'ın ateşe son vermesi. Bunun ardından diplomatlar devreye girecek" dedi.

  • Azerbaycan'ın AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, Fransa ve ABD tarafından belirlenen çözüm ilkelerini kabul ettiğini ve Ermenistan'ın da bunları kabul etmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, bunun gerçekleşmesi halinde müzakere masasına döneceklerinin altını çizdi.

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'Statüko ve eski cephe hattı artık yok'

Siyasi çözüm bulmanın zamanının geldiğini düşünen ve statükonun ve eski cephe hattının artık varlığını yitirdiğini söyleyen Aliyev, "27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da askeri faaliyetleri başlatan Azerbaycan değil Ermenistan'dı. Bakü orantılı bir karşılık vererek uluslararası düzeyde Azerbaycan toprağı olarak tanınan bölgeleri işgalden kurtardı ve kurtarmaya devam edecek. Bizim tutumumuz açık; Ermenistan ateşe son vermezse topraklarımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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'Azerbaycan topraklarında tek bir yabancı asker yok'

Aliyev'e Türkiye'nin müdahalesinin ve Suriye'den Karabağ'a militan gönderilmesinin çatışmayı bölgesel hale getirmesinden çekinip çekinmediği soruldu. Azerbaycan topraklarında tek bir yabancı asker bile bulunmadığını vurgulayan Aliyev şu yanıtı verdi: "Ermenistan'ın saldırılara başladığı ilk saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bize net şekilde siyasi destek verdi. Ancak Erdoğan sadece BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı dört kararın uygulanması yönünde çağrı yapıyor. Bu kararlar, Ermenistan'dan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep ediyor."

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'Paşinyan barış sürecini yok etti'

Azerbaycan lideri, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görevi devraldıktan sonra kışkırtıcı açıklamalar ve askeri provokasyonlarla barış sürecini yok ettiğini de vurguladı. Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. İki ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

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