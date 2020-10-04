Aliyev doğruladı: Cebrail kenti Ermenistan işgalinden kurtarıldı
MSB, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, haberi doğrulayarak Cebrail kentinin ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını açıklayarak, "Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullanıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler ! Karabağ Azerbaycan'dır !” ifadelerini kullandı.
MSB duyurmuştu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." ifadeleri kullanılmıştı.
Bugün sabah saatlerinde Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da ağır hezimetler alınca Azerbaycan topraklarına füze saldırıları başlattı. Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti konumundaki Gence'ye füze saldırısı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini 74 kişinin yaralandığını duyurdu.