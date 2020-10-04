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Dünya Aliyev doğruladı Cebrail kenti Ermenistan işgalinden kurtarıldı
ASYA

Aliyev doğruladı: Cebrail kenti Ermenistan işgalinden kurtarıldı

MSB, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, haberi doğrulayarak Cebrail kentinin ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını açıklayarak, "Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler ! Karabağ Azerbaycan'dır !” ifadelerini kullandı.

MSB duyurmuştu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." ifadeleri kullanılmıştı.

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