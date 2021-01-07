Dünya Aliyev Ermenistan ihlallerini sürdürürse demir yumruğumuzu indiririz
ASYA

Aliyev: Ermenistan ihlallerini sürdürürse demir yumruğumuzu indiririz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Karabağ'ı ziyaret etmesine tepki gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'a Azerbaycan'ın izni olmaksızın yaptığı ziyarete tepki gösterdi.

Rusya'nın arabuluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi için adımların atıldığını belirten Aliyev, şunları söyledi:

Peki, ilişkiler normalleşecekse, böyle provokatif ziyaretlere ne gerek var? Ne göstermek istiyorlar? Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Bu tip adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretler durdurulmalıdır. Bizim iznimiz olmadan Uluslararası Kızılhaç Örgütü dışında hiçbir yabancı kuruluş ve vatandaş oraya gidemez.

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"Cevabımız çok sert olacaktır"

Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin ki oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. İlk defa Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla onları uyardık. Bundan sonra uyarı farklı şekilde verilecektir.”

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar yayınlandı.

Türk üretimi Bayraktar TB2'nin savaşın kaderini değiştirmesiyle Rusya ve tüm Batılı ülkeler gözlerini yeni SİHA teknolojisine çevirdi. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler Ermenistan medyası tarafından yayınlandı. Kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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