Aliyev: Ermenistan ihlallerini sürdürürse demir yumruğumuzu indiririz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'a Azerbaycan'ın izni olmaksızın yaptığı ziyarete tepki gösterdi.

Rusya'nın arabuluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi için adımların atıldığını belirten Aliyev, şunları söyledi:

“Peki, ilişkiler normalleşecekse, böyle provokatif ziyaretlere ne gerek var? Ne göstermek istiyorlar? Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Bu tip adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretler durdurulmalıdır. Bizim iznimiz olmadan Uluslararası Kızılhaç Örgütü dışında hiçbir yabancı kuruluş ve vatandaş oraya gidemez.

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"Cevabımız çok sert olacaktır"

Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin ki oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. İlk defa Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla onları uyardık. Bundan sonra uyarı farklı şekilde verilecektir.”

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