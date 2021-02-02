Dünya Aliyev MHP heyetini kabul etti Şuşaya yaptırılacak okul görüşüldü
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Aliyev MHP heyetini kabul etti: Şuşa'ya yaptırılacak okul görüşüldü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede MHP heyeti, Aliyev'i Karabağ'da elde edilen zafer nedeniyle kutladı. Şuşa'ya yapılması planlanan kültür ve sanat okulunun inşası için hazırlanan proje ve yer tahsisi de masaya yatırıldı.

Haber Merkezi AA
Aliyev'in MHP heyetini kabulünden paylaşılan fotoğraf.
Aliyev'in MHP heyetini kabulünden paylaşılan fotoğraf.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyetini kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karakaya Aliyev'e MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer nedeniyle kutladı.

Aliyev: Bahçeli'nin desteği önemliydi

Aliyev de teşekkür ederek Bahçeli'ye selamlarını iletti. Topraklarını kurtarmak için yürüttükleri savaşta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile Azerbaycan'a büyük destek verdiğini hatırlatan Aliyev, MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarının da siyasi ve manevi önem arz ettiğini vurguladı.

Bahçeli, projeyi MHP Grup Toplantısında duyurmuştu.

Aliyev'den okul binası için talimat

Karakaya da Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda bir kültür ve sanat okulu inşa etme girişimi hakkında Aliyev'e bilgi verdi, bu konuda Azerbaycan Eğitim Bakanı ve diğer yetkililerle görüştüğünü bildirdi. İşgalden kurtarılan yerleşim birimlerinin şehir planlarının hazırlandığını bildiren Aliyev, okul binası için uygun bir yer seçilmesi için gerekli talimatları vereceğini kaydetti.

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