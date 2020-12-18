Aliyev ‘Tanklarla Bakü'ye gireceğiz’ diyen Ermenistan yönetimine cevap verdi: Tanklarınızı biz getirdik
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ işgalden kurtarılmadan önce eski Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisinin söylediği “Azerbaycan savaşa başlarsa Ermeni tankları Bakü'ye kadar gidecek” sözlerine cevap verdi. Aliyev, “Sonuçta böyle de oldu. Ama Ermeni tankları bizim sokaklara 10 Aralık'ta gerçekleşen Zafer Geçidi Töreninde ele geçirilen silahlar şeklinde geldi” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çeşitli konulardaki değerlendirmelerinin ardından Karabağ Savaşı ile ilgili de konuşan Aliyev, Ermenistan yönetiminin savaştan önce yaptığı "Savaşa başlarsanız tanklarımızı Bakü'de görürsünüz" mesajına de cevap verdi.
Aliyev, “Ermenistan'ın siyasi-askeri yönetimi bizi korkutmak istiyordu. Azerbaycan, sorunun çözümüne dair tutumunda ısrarcı olursa Ermeni tankları Bakü sokaklarında olacak dediler. Sonuçta böyle de oldu. Ama Ermeni tankları, bizim sokaklara 10 Aralık'ta gerçekleşen Zafer Geçidi Töreninde ele geçirilen silahlar şeklinde geldi” dedi.