Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Aliyev Tanklarla Baküye gireceğiz diyen Ermenistan yönetimine cevap verdi Tanklarınızı biz getirdik
ASYA

Aliyev ‘Tanklarla Bakü'ye gireceğiz’ diyen Ermenistan yönetimine cevap verdi: Tanklarınızı biz getirdik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ işgalden kurtarılmadan önce eski Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisinin söylediği “Azerbaycan savaşa başlarsa Ermeni tankları Bakü'ye kadar gidecek” sözlerine cevap verdi. Aliyev, “Sonuçta böyle de oldu. Ama Ermeni tankları bizim sokaklara 10 Aralık'ta gerçekleşen Zafer Geçidi Töreninde ele geçirilen silahlar şeklinde geldi” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çeşitli konulardaki değerlendirmelerinin ardından Karabağ Savaşı ile ilgili de konuşan Aliyev, Ermenistan yönetiminin savaştan önce yaptığı "Savaşa başlarsanız tanklarımızı Bakü'de görürsünüz" mesajına de cevap verdi.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

Aliyev, “Ermenistan'ın siyasi-askeri yönetimi bizi korkutmak istiyordu. Azerbaycan, sorunun çözümüne dair tutumunda ısrarcı olursa Ermeni tankları Bakü sokaklarında olacak dediler. Sonuçta böyle de oldu. Ama Ermeni tankları, bizim sokaklara 10 Aralık'ta gerçekleşen Zafer Geçidi Töreninde ele geçirilen silahlar şeklinde geldi” dedi.

Tanklarla Bakü'ye gireceğiz demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!
DÜNYA
Tanklarla Bakü'ye gireceğiz demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!

Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
FOTOĞRAF 25
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Karabağ Azerbaycandır yazılı tırlar kutlama alanına getirildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları yapılacak. Azerbaycan halkının heyecanla beklediği kutlamalarda askeri teçhizat sergilenecek. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. İşte Bakü'den gelen son fotoğraflar


Abone Ol Google News
Trafik yine kilitlendi

Trafik yine kilitlendi

​İstanbul'da şaşırtmayan görüntü.
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Mücadelenin canlı anlatımı 19.00'dan itibaren haberimizde olacak.
Muhalefeti yıkan açıklama

Muhalefeti
yıkan açıklama

​Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi.

Ehliyetine el konuldu

Ehliyetine el konuldu

​Trafikte koltuk değiştirip dans eden sürücüye jet ceza.
Tedbirler işe yaradı

Tedbirler işe yaradı

​Antalya'da dikkat çeken düşüş.

​Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Kulüpler bu haftaki maçlarda yayıncı kuruluşu protesto edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.