Aliyev'den AB'ye sert tepki: Bakü, Avrupa Konseyi ve AİHM'deki üyeliklerini gözden geçirecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Sekreteri Martin Chungong'u kabul etti.
'DÜŞMANCA TAVIR SERGİLENDİ'
'BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMALI'
Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nin Azerbaycan'ın topraklarına yönelik iddialar içerdiğini, Ermenistan anayasasında da söz konusu bildirgeye atıfta bulunulduğunu hatırlatan Aliyev, "Ermenistan, kısa sürede kendi anayasasında ve diğer yasalarında toprak iddialarına ilişkin gereken değişiklikleri yapmalıdır." dedi.