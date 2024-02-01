Aliyev'den AB'ye sert tepki: Bakü, Avrupa Konseyi ve AİHM'deki üyeliklerini gözden geçirecek

Azerbaycan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ile işbirliğini ve örgüt toplantılarına katılımını süresiz askıya aldı. Azerbaycan delegasyonunun açıklamasında, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycan'ın adaletli savlarına destek vermeyen AKPM'nin, Erivan'ın etnik temizlik siyasetini de göz ardı ettiği belirtildi. Bazı üye ülkelerin AKPM'yi kendi amaçları için kullandığı, böylece örgütün temel ilkelerini kendi dar çıkarları uğruna kötüye kullandığı kaydedilen açıklamada, "Ne yazık ki siyasi yolsuzluk, ayrımcılık, etnik ve dini nefret, çifte standart ve kibir, AKPM'de hakim uygulama haline geldi." ifadelerine de yer verildi.