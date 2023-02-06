Aliyev'den Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı: Kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.