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Aliyev'den Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı: Kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

09:13 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.


Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.




#Aliyev
#DEPREM
#Erdoğan
#taziye
1 saat önce
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Aliyev'den Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı: Kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor
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