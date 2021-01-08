Aliyev’den Ermeni bakana sert uyarı: Daha çok pişman olursunuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın Dağlık Karabağ’ı ziyaret ederek, sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesine çok sert tepki gösterdi. Azerbaycan’ın izni olmaksızın Dağlık Karabağ’a hiçbir yabancı ülke vatandaşının gidemeyeceği konusunu bölgede görevli Rus unsurlara daha önce ilettiklerini belirten Aliyev, “Maalesef Rus unsurların izniyle oraya Fransız parlamenterler gitti. Sonuçta Fransa’nın Bakü Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve kendisine nota verildi. Biz sessiz kalmayacağız” ifadesini kullandı. Aliyev, Bakan Ayvazyan’ın da Dağlık Karabağ’a gittiğine değinerek, “Senin ne işin var orada? Savaşı unutmasınlar. ‘Demir yumruğun’ yerinde olduğunu unutmasınlar. Bu ziyaretler durdurulmalıdır. Bu tür kışkırtıcı adımlar atılırsa, Ermenistan’ın daha çok pişman olacağı konusunda uyarıyoruz” dedi.

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SEN KİMSİN Kİ?

Şimdi Rusya’nın ara buluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi için adımların atıldığını vurgulayan Aliyev, şunları söyledi: “Peki, ilişkiler normalleşecekse, böyle provokatif ziyaretlere ne gerek var? Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin ki oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır.”

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O hat açılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a açılacak ulaştırma koridorunu değerlendirdi. İşgalden kurtarılan Zengilan ilinin Ağbend kasabasına kadar yeni demir yolu hattı inşa edeceklerini belirten. Aliyev, hattın Nahçıvan’a koridor açmak için büyük önem taşıdığını vurguladı. Aliyev, Nahçıvan’a açılacak koridor konusunun 10 Kasım 2020’de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiride yer aldığını hatırlatarak “Bu hat mutlaka açılacak ve bölgeye yeni olanaklar getirecek. Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafından kullanılacak bu hat, gelecekteki çok taraflı iş birliği için özel bir öneme sahiptir” dedi.