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Dünya

Aliyev'den Ermenistan'a silah yığan Fransa'ya gözdağı: Kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrinde, toplu konut projesinin açılışını yaptı. Burada Fransa'nın Ermenistan'a verdiği silahlara değinen Aliyev, yeni bir operasyonun sinyalini vererek "Öldürücü silahların kritik seviyeye ulaştığını görürsek, kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın" dedi.

22:00 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 22:00 - 10/05/2024 Cuma
IHA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan - Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
Ermenistan Başbakanı Paşinyan - Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Şuşa'daki ilk konut projesinin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Aliyev, Şuşa'daki restorasyon işlemlerinin hem detaylı, hem kültürel hem de en modern şehircilik kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Fransa'ya gözdağı: Kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın

Konuşmasında, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasına tepki gösteren Aliyev,
"Politikamız uluslararası hukuk ve adalete dayanmaktadır. Ermenistan'da intikamcı güçler yeniden ayaklanırsa ve Fransa'nın Ermenistan'a verdiği öldürücü silahların kritik seviyeye ulaştığını görürsek, kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın"
dedi.
Kimsenin Azerbaycan ordusunun önünde duramayacağını belirten Aliyev,
"Zaten bizim neler yapabileceğimizi, ordumuzun neler yapabileceğini, irademizin ne kadar güçlü olduğunu herkes biliyor. Kimse bize bir şeyi zorla kabul ettiremez, iç işlerimize kimse karışamaz"
diye konuştu.

"Güçlü siyasi irademizi bir kez daha gösterdik"

Azerbaycan ordusunun gücünü terörle mücadele operasyonlarında gösterdiğini belirten Aliyev,
"Terörle mücadele operasyonu sonucunda tarihi ve kadim topraklarımızı işgalcilerden kurtardık. Devletimizin gücünü ve güçlü siyasi irademizi bir kez daha gösterdik"
ifadelerini kullandı.
Kimseden korkmadan operasyon düzenlediklerini vurgulayan Aliyev, "
Hesaplaşmadan, büyük bir profesyonellikle operasyonu gerçekleştirdik. Böylece Azerbaycan devlet egemenliğini yeniden tamamen tesis etmiş olduk"
dedi.
Şuşa'daki evlerin geleneksel bir mimariyle inşa edildiğini belirten Aliyev,
"Bugün, Şuşa'nın yeni bir dönemi başlıyor. 8 Kasım 2020'de yaptığım konuşmada, Şuşa'yı yeniden canlandıracağımızı söylemiştim ve işte bugün bu sözlerin gerçekleştiğini görüyoruz"
şeklinde konuştu.

"Şuşalılar, memleketlerinin tarihini yeniden inşa edecek"

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 101. doğum gününde 3'üncü konut projesinin temelinin atıldığını aktaran Aliyev,
"İlk projede 450, ikincisinde yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 500 daire inşa edilecek. Bazıları zaten tamamlanmış durumda ve bugün bu dairelerin sahipleri taşınacak"
ifadelerini kullandı.
Aliyev,
"Tüm evler geleneksel Şuşa tarzında güzel bir mimariyle inşa edilmiştir. Şuşalılar, bu yeni evlerde rahatça yaşayacak, memleketlerinin tarihini yeniden inşa edecek ve koruyacaklar"
dedi.


#Ermenistan
#Fransa
#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Emmanuel Macron
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