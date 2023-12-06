Aliyev'den Ermenistan'a uyarı: İntikama yeltenmeyin

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış görüşmeleri devam ediyor.





Taraflar, bir anlaşmaya imza atmak için müzakerelerin sürdüğünü söylüyor.





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin, egemen toprakları olan Karabağ'ı özgürleştirmesinin ardından, Ermenistan'ın hâlâ "intikam" peşinde koşmadığına dair garantiler vermesi gerektiğini vurguladı.





"İntikam girişimi olmayacağına dair kesin garantilere ihtiyacımız var"





Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen uluslararası bir forumda şunları söyledi:





Ermenistan'da hiçbir intikam girişimi olmayacağına dair kesin ve teyit edilmiş garantilere ihtiyacımız var.





Neden buna ihtiyacımız var? Çünkü Ermenistan'da neler olduğunu biliyoruz ve ayrıca Ermenistan'ın bazı Avrupa başkentlerinde çok kötü danışmanlara sahip olduğunu da biliyoruz.





"Ermenistan kışkırtıcı tavsiyeler alıyor"





Söz konusu başkentlerden bahsetmesine gerek olmadığını, bunun açıkça görüldüğünü söyleyen Aliyev, Ermenistan'ın şu ana kadar "kışkırtıcı tavsiyeler" aldığını ancak gelecekte "yıkıcı tavsiyeler" bile alabileceğini belirtti.





Aliyev, Bakü açısından barışın iki ülke arasında artık savaş olmayacağının garantisi anlamına geldiğini kaydetti.





Erivan'a seslendi: Dağlık Karabağ cumhuriyetini unutun





Azerbaycan lideri ayrıca, Ermenistan'ı, sözde 'Dağlık Karabağ cumhuriyetini' unutmaya ve iki ülke arasındaki sınırlandırma müzakerelerinde yapıcı olmaya çağırdı.





Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması





Azerbaycan ile Ermenistan arasında olası bir barış anlaşması konusunda Aliyev, görüşülen anlaşmanın 6-7 sayfa civarında olduğunu ve 20'den az maddeden oluştuğunu söyledi.





Aliyev, Bakü'nün belgeye ilişkin son açıklamasını 11 Eylül'de yaptığını ve 21 Kasım'da Erivan'dan yanıt aldıklarını söyledi.





"Küçük bir belge için 70 güne ihtiyaçları vardı"





Bu duruma tepki gösteren Aliyev, şöyle devam etti:





Bu kadar küçük bir belge için Ermenistan'ın, bize yanıt vermesi için 70 güne ihtiyacı vardı. Ancak Azerbaycan dışişleri bakanı bunu kamuoyuna açıkladıktan sonra yanıt verdiler.











