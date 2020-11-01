Aliyev'den Türk basınına övgü: Karabağ gerçeğini canlarını riske atarak dünyaya duyurdular

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a olan desteği tazelemek için gittiği Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

AA



Cumhurbaşkanı Aliyev, kabulü esnasında “Türkiye vatandaşlarından, kardeşlerimizden bize gösterilen destek için bütün kardeş Türkiye halkına teşekkür ederim. Aynı zamanda Türkiye’nin basın mensupları da gece gündüz savaş alanlarında kendi hayatlarını riske attı ve bu görüntüleri, dünya daha çok Türkiye basını vasıtasıyla gördü ve bildi. Gence’nin bombalanmasından sonra, Berde’nin bombalanmasından sonra buraya ilk yetişen bizim Türkiye’den kardeşlerimizdir. Bu bir kez daha Türkiye Azerbaycan birliğini gösterir” dedi.

"Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın"

Bakan Çavuşoğlu, görüşme esnasında “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldik. Her gün kendisiyle görüşüyorsunuz, günde iki defa en azından ama yine de size selamlarını gönderdi. Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var bize, ‘Bu süreçte kardeş Azerbaycan’ı yalnız bırakmayın’ dedi” ifadelerini kullandı.

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"Azerbaycan olgun bir devlet olduğunu dünyaya gösterdi"

Çavuşoğlu Azerbaycan’ın savaş alanında gösterdiği başarılı mücadeleye dikkat çekerek “Tüm dünyaya Türk’ün gücünü gösterdiniz. Gurur duyuyoruz. Karabağ konusunu ve devam eden operasyonları vatandaşlarımız çok yakından takip ediyor. Tüm bu üstünlüğe rağmen, hem sahadaki üstünlüğe hem hukuken haklı olmamıza rağmen, sizin liderliğinizde ateşkes konusunda ve masada da Azerbaycan olgun bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ermenistan’ın ne yaptığını ve ateşkesi her seferinde bozduğunu herkes görüyor. Ama bunu söylemek istemeyen çok, biz bunu biliyoruz” dedi.



