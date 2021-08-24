Dünya Alman bakandan göçmen alalım çağrısı Yılda 400 bin kişiye ihtiyacımız var
AVRUPA

Alman bakandan 'göçmen alalım' çağrısı: Yılda 400 bin kişiye ihtiyacımız var

Sanayi ve otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Almanya, göçmen almanın yollarını arıyor. Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, ülkeye daha dazla göçmenin kabul edilmesi konusunda hükümete seslendi.

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Alman bakandan göçmen alalım çağrısı: Yılda 400 bin kişiye ihtiyacımız var
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Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, ülkeye daha dazla göçmenin kabul edilmesi konusunda hükümete seslendi. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Scheele, bazı mesleklerde demografik kaynaklı düşüşler yaşandığını, potansiyel iş gücü kaybının 150 bine ulaştığını söyledi.

"400 BİN GÖÇMEN ALMAMIZ ŞART"

"Almanya'nın iş gücü tükeniyor." diyen Scheele, gelecek yıllarda daha fazla iş gücü kaybı yaşayacaklarını belirtti. "Şu anda yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Bu, geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek bir rakam." diye konuştu.

  • Açık oluşan iş sahalarından bahseden Alman bakan; hasta bakıcısı, klima teknisyeni, lojistik, akademisyen ve diğer birçok alanda çalışana ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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