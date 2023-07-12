|
Dünya

Alman basını Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Her zamankinden daha güçlü

Türkiye'nin NATO ve Rusya karşısındaki pozisyonunu değerlendiren Alman Bild gazetesi, Erdoğan'ı işaret ederek "Hiçbir şey onsuz çalışmıyor" dedi. Cumhurbaşkanı, "Batı'nın yeni güçlü adamı" şeklinde tanımlandı.

11:33 . 12/07/2023 Çarşamba
Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki temasları sürüyor.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin sergilediği tavır ve sonrasında varılan mutabakat, Batı basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Ankara, terörle kararlı mücadelenin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci için destek ve vize serbestisi konularında Stockholm'den taahhütler aldı. Türkiye, NATO askeri ittifakı içindeki kritik rolünün yanında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra sekteye uğrayan tahıl tedarikinin kilidini açan ülke konumunda bulunuyor. Çeşitli alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin üstlendiği roller, Almanya'nın gündeminden düşmüyor.

"Birdenbire her zamankinden daha güçlü"

İsveç'in NATO'ya katılımının önünün Erdoğan tarafından açıldığını aktararak "Batı'da birçok kişi onu övüyor." diye yazan Bild gazetesi, yine dikkat çeken bir habere imza attı. "Erdoğan, birdenbire her zamankinden daha güçlü." başlığının kullanıldığı haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hem Batı hem de Rusya ile ilişkilerdeki konumu farklı ifadelerle değerlendirildi.

"Anlaşma yapıcı: Hiçbir şey onsuz çalışmıyor"

Haberde, "NATO'ya şantaj yapıyor. Hem (Rusya Devlet Başkanı) Putin hem de (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelensky ile çalışabiliyor" şeklinde ifadeler yer aldı. Erdoğan hakkında ayrıca, "Anlaşma yapıcı olarak biliniyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor." tespitleri de paylaşıldı.

"Batı'nın yeni güçlü adamı"

Daha önce Erdoğan'dan "Batı'nın kurtarıcısı" şeklinde söz eden Bild, şimdi de "O, Batı'nın yeni güçlü adamı: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan." vurgusu yaptı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#almanya
#Bild
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memur ve emekliye zam teklifinde gözler Meclis’te