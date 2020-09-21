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Dünya Alman basını Erdoğanı yaptırımla tehdit etmek ters tepiyor
AVRUPA

Alman basını: Erdoğan'ı yaptırımla tehdit etmek 'ters tepiyor'

Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri ve siyasi gerilim, 24-25 Eylül'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Yunanistan ve Fransa, zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım için taslak hazırlanmasını istiyor. Avrupa Birliği içerisinde ise bu konuda fikir birliği yok. Alman basınından Handelsblatt gazetesi bu duruma, "Erdoğan'ı yaptırımla tehdit etmek çoğu zaman istenen etkiyi yaratmıyor. Aksine, muhalefet partilerine uzanan bir uyum refleksine yol açıyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan ile Angela Merkel.
Recep Tayyip Erdoğan ile Angela Merkel.

Almanya basının en önemli ekonomi gazetelerinden biri olan Handelsblatt, Doğu Akdeniz'deki gerilime bağlı olarak Türkiye'ye yaptırım uygulamanın faydalı bir çözüm olmayacağı görüşüne yer verdi.

Analizde, Doğu Akdeniz'deki gerilim nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulamanın muhalefet partileri ile iktidarı daha uyumlu hale getireceğine dikkat çekildi.

BALKANLAR'DA ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR

Türkiye'nin 2016 yılından bu yana agresif dış politika doktrini izlediğini öne süren yazıda, "Türkiye, Ukrayna hükümeti ile iyi niyetli ilişkilerini güçlendiriyor ve Balkanlar'da ekonomik ve siyasi ortaklıklarına hız kazandırarak, etki alanını genişletiyor" değerlendirmesine yer verdi.

Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak
DÜNYA
Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

TÜRKİYE DİĞER ORTAKLARLA KARŞILAŞTIRILAMAZ

Türkiye'nin Avrupa değer sistemini terk ettiği öne sürülen yazıda, "Türkiye birçok alanda vazgeçilmez bir ortak. Bu nedenle İtalya, Macaristan ve Hırvatistan gibi ülkelerle karşılaştırılmamalı" denildi.

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