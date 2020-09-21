Alman basını: Erdoğan'ı yaptırımla tehdit etmek 'ters tepiyor'

Almanya basının en önemli ekonomi gazetelerinden biri olan Handelsblatt, Doğu Akdeniz'deki gerilime bağlı olarak Türkiye'ye yaptırım uygulamanın faydalı bir çözüm olmayacağı görüşüne yer verdi.

Analizde, Doğu Akdeniz'deki gerilim nedeniyle Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulamanın muhalefet partileri ile iktidarı daha uyumlu hale getireceğine dikkat çekildi.

BALKANLAR'DA ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR

Türkiye'nin 2016 yılından bu yana agresif dış politika doktrini izlediğini öne süren yazıda, "Türkiye, Ukrayna hükümeti ile iyi niyetli ilişkilerini güçlendiriyor ve Balkanlar'da ekonomik ve siyasi ortaklıklarına hız kazandırarak, etki alanını genişletiyor" değerlendirmesine yer verdi.

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TÜRKİYE DİĞER ORTAKLARLA KARŞILAŞTIRILAMAZ

Türkiye'nin Avrupa değer sistemini terk ettiği öne sürülen yazıda, "Türkiye birçok alanda vazgeçilmez bir ortak. Bu nedenle İtalya, Macaristan ve Hırvatistan gibi ülkelerle karşılaştırılmamalı" denildi.