Alman basını Erdoğan'ın başarısını memleketi Rize'de araştırdı: Dünyayı yönettiği yer

Uluslararası medya seçim kampanyaları ve anketlere geniş şekilde yer verirken, bir Alman gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin nabzını tuttu. Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 14 Mayıs'taki seçimlerin tahmin edilemeyecek kadar başa baş göründüğünü bildirdi. Muhalefet bloğunun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı bir videoyu haberleştiren ajans, HDP'nin örtülüğü desteğinin ardından söz konusu videonun yayımlandığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da yayınladığı video mesajında "Milyonlarca Kürt şu anda terörist muamelesi görüyor" dediğini kaydeden AFP, HDP'nin kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da ekledi.

Hedef kararsız seçmen

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan The National News gazetesi, seçimlere dört hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hâlâ sadık destekçilerine güvenebileceğini yazdı. 'Tüm zorluklara rağmen Erdoğan hâlâ fazlasıyla mücadelenin içinde' başlığını kullanan gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek için "Sarsılmaz bir iradenin içine saklanmış bir gizem" tanımını yaptı.

Türkiye'deki anket sonuçlarını sayfasına taşıyan gazete, "Şimdilik yarışın sıkılığı nefes kesici" dedi, Cumhuriyet tarihinin beşte birinde iktidarda olan Erdoğan'ın sadık seçmen kitlesi tarafından ülke nasıl bir travma yaşarsa yaşasın desteklendiğini aktardı.

Alman Welt am Sonntag gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den bir analize yer verdi. "Erdoğan'ın dünyayı yönettiği yer. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın başarısının anahtarı, liberal Batı kıyılarından çok uzakta" denilen analizde, yayımlanan son anketlere yer verildi:

"Ülkedeki iktidar yarışının galibi hâlâ belirsiz. Mayıs seçimlerine ilişkin anketler, başa baş bir yarışın gerçekleşeceğini öngörüyor. Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu'nun muhalefet ittifakının zaferine kesin gözüyle bakılmaması gerekiyor."

Seçimleri yakından izliyorlar

Amerika'nın Sesi, 'İsveç, Türkiye'nin Mayıs seçimlerinden sonra NATO üyeliğini onaylamasını umuyor' başlığıyla bir haberi sayfasına taşıdı. Habere göre, İsveç, Türkiye'yi NATO üyeliğini onaylamaya ikna etmeyi hedefleyen yeni bir terörle mücadele yasasını çıkarmaya hazırlanıyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'de gelecek ayki seçimlerin bir dönüm noktası olmasını umduğunu söyledi: "Şimdi Türkiye seçimlerini bekliyoruz. Sanırım herkes bu bekleyişin Türkiye'nin iç siyasetine dair ve ve tamamen anlaşılır bir şekilde mühim bir role sahip olduğunu anlıyor. Bu birçok ülkede böyledir." NATO, Temmuz ayındaki Vilnius zirvesine kadar İsveç'in ittifaka girmesini bekliyor.











