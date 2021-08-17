Dünya Alman basını Kabilden sadece 7 kişiyi tahliye eden hükümeti yerden yere vurdu Bira kutularını çıkardılar Afgan personeli bıraktılar
AVRUPA

Alman basını Kabil'den sadece 7 kişiyi tahliye eden hükümeti yerden yere vurdu: Bira kutularını çıkardılar Afgan personeli bıraktılar

Almanya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağıyla sadece 7 kişiyi tahliye etmesi büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı Alman hükümetini eleştirirken, yapılan başarısız operasyon ülkenin önde gelen gazetelerinin manşetlerine taşındı.

Bild gazetesi, yaşananları "Bira ve şarap çıkarıldı, yerel personel kalıyor" başlığıyla duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Alman basını Kabilden sadece 7 kişiyi tahliye eden hükümeti yerden yere vurdu: Bira kutularını çıkardılar Afgan personeli bıraktılar
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Afganistan'da Taliban'ın kontrolündeki başkent Kabil'den tahliyeler sürerken, Almanya tepkilerin odağına oturdu. Almanya'nın haziranda Alman ordusuna ait bira ve şarapları Afganistan’dan geri getirdiği ortaya çıktı. Ancak Berlin yönetimi, Alman askerleri için çalışan Afgan yerel personelini ülkeden tahliye edemedi. Haberde, yerel Afgan çalışanların Kabil'de düzenlediği gösteriden bir kareye yer verildi.

"TAŞIMA KAPASİTESİ ALKOLE VAR, AFGANA YOK"

Bild gazetesi, yaşananları "Bira ve şarap çıkarıldı, yerel personel kalıyor" başlığıyla duyurdu. "Alkol için taşıma kapasitesi vardı ancak Afganistan'daki yerel personel için yok." ifadesi kullanıldı.

65 BİN BİRA KUTUSU, 340 ŞARAP ŞİŞESİ.

Haberde, Almanya'nın Afganistan'dan çıkmaya hazırlandığı haziran başında Alman ordusuna ait 65 bin bira kutusunu ve 340 şarap şişesini ülkeden çıkardığı anımsatıldı. Bu durum zamanlama açısından bir rastlantı olsa da Alman hükümetinin, Afganistan'da yıllarca Almanya için çalışan ve hayatlarını riske atan insanlara verdiği önceliği gösterdiği aktarılan haberde, "Alman hükümeti için onlar bira kutularından daha az değerliler." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın Kabil'den sadece 7 kişiyi tahliye etmesi eleştiri konusu oldu
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Almanya'nın Kabil'den sadece 7 kişiyi tahliye etmesi eleştiri konusu oldu

ALMAN BAKANIN AFGAN PERSONEL YANITI

Almanya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepki gösterilmişti. Alman Federal Meclisi Üyesi Christoph Hoffmann, haziran ayının başında Afganistan'da Almanya için çalışan Afganların neden tahliye edilmediğini sormuş, Dışişleri Heiko Maas, düzenlemenin yerel personeli kapsayamayacağını, aksi takdirde "yaklaşık 2 bin kişinin 20 bin kişi olacağını" söylemişti.

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