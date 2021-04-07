Alman basını TOGG'u öve öve bitiremedi: Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor Türkiye'nin yerli otomobili olacak TOGG'u analiz eden bir haber yayımlayan Alman basını, "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" dedi. Aracın tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağının aktarıldığı haberde, , "TOGG'un Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 14:53 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 15:04 Diğer