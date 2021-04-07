Dünya Alman basını TOGGu öve öve bitiremedi Türkiye, Tesla ve Volkswagene meydan okuyor
AVRUPA

Alman basını TOGG'u öve öve bitiremedi: Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor

Türkiye'nin yerli otomobili olacak TOGG'u analiz eden bir haber yayımlayan Alman basını, "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" dedi. Aracın tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağının aktarıldığı haberde, , "TOGG'un Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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Alman basını TOGGu öve öve bitiremedi: Türkiye, Tesla ve Volkswagene meydan okuyor
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Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde Andreas Mihm imzasıyla yayımlanan "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin otomobil macerasından bahsedildi. Cemal Gürsel'in 1961'de başlattığı "Devrim" projesinin başarıya ulaşmadığını kaydeden gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu macerayı Cumhuriyetin 100. yılında başarıya ulaştırmak istediği belirtildi.

  • Arabanın tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağını aktaran FAZ, "TOGG'un Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

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TOGG nerede üretilecek?

TOGG, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada, 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor. TOGG yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek ve ilk etapta C segmenti SUV aracın üretimi yapılacak.

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