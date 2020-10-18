Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı

Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'la röportaj yaparak, sayfalarında, "Türk Tesla'sı: Bosch'un eski yöneticisi Türkiye'yi elektrik otomobil çağına nasıl taşımak istiyor?" başlığıyla Türkiye'nin Otomobili'ne dair bir habere yer verdi. Handelsblatt, Karakaş'ın röportaj verdiği ilk yabancı yayın oldu. Haberde, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG'un, doğuştan yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022'nin sonunda Boğaz'daki üretim bandından indirmesinin beklendiği hatırlatılarak, "Gürcan Karakaş, projeyi yönetiyor ve kendini diğer yerleşik üreticilerden farklı görüyor." denildi.

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"Türkiye birinci lige çıkmak istiyor"

"Türk Tesla'sı" olarak nitelendirilen TOGG'un bir "Gigafactory"sinin olmadığına yer verilen haberde, şu ifadelere yer verildi: "Sadece İstanbul'un eteklerinde bir ofis kompleksi var. Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminin de birinci lige çıkmak istediği bu projede 220 mühendis bu ofiste çalışıyor. Proje için ülkedeki 6 şirket, güçlerini birleştirerek 3 milyar avronun üzerinde kaynak sağladı. Gürcan Karakaş'ı projenin başına patron olarak atadılar. 27 yıldır Bosch'ta kariyer yapan yönetici, gerçeklerin farkında olarak 'Kimse Türkiye'den elektrikli otomobil beklemiyor' diyor. Fakat Karakaş, beklentilerinin üstünde de kalmaya kararlı. Handelsblatt ile yaptığı röportajda 'Başından beri küresel boyutta rekabetçi olmak istiyoruz' dedi."

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Elektrikli araçların Türkiye'de de giderek daha yaygın hale geldiğine işaret edilen haberde, bu yılın ocak-eylül döneminde satışların yüzde 104 arttığı bildirildi.

Otomobil için ortaya konulan sermayeye övgü

Haberde, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'ın Türkiye'nin yerli otomobili için ortaya koyduğu sermayeyi övdüğü belirtilerek, "İyi bir başlangıç için 3,3 milyar avro yeterli." şeklindeki değerlendirmesine yer verildi. Elektrikli otomobil pazarında birçok start-up şirketin fark edilmek için mücadele ettiği aktarılan haberde, TOGG CEO'su Karakaş için de, "İstanbul'daki toplantıda iyimserlik yayıyor. 54 yaşındaki oyuncu, göğsünde TOGG yazısı olan beyaz bir polo tişört ile karşılıyor. Ofisi bir CEO'nun ofisine benzemiyor. Masa o kadar yüksek ki ayakta çalışıyor, buzlu cam duvarlar sayılar, notlar ve kağıtlarla dolu." ifadeleri kullanıldı.

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"Karakaş 'Yarının Yöneticisi' seçildi"

Haberde, Gürcan Karakaş ile ilgili bilgilere de yer veriliyor. Ankara'da makine mühendisliği okuduktan sonra Alman otomotiv tedarikçisi Bosch Türkiye'ye geçen Karakaş'ın, 2004'te, 38 yaşında Bosch Türkiye'nin başına geçtiği hatırlatılan haberde, şöyle denildi: "Karakaş yönetiminde satışlar 1,6 milyar avroya çıktı. Karakaş Bosch'un daha sonra toptan satış işinin başına geçti. 45 yaşında Bosch küreselde üçüncü en yüksek kariyer seviyesine yükseldi. 2011 yılında Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın yaptığı araştırmada, Karakaş 'Yarının Yöneticisi' seçildi. Karakaş, 27 yıl sonra ilk kez işveren değiştirdi."

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Karakaş: "Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz"

Handelsblatt gazetesinin haberinde, Türk hükümetinin birkaç yıldır bağımsız bir sanayi politikası izlediğine vurgu yapılarak, "Türk şirketleri, Türk Silahları Kuvvetleri için araç gereçlerin büyük bir bölümünü üretiyor. Kovid-19 yoğun bakım hastaları için ventilatörler, LED ekranlar, buzdolapları ve gemiler büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor. Ulusal ürün yelpazesinde daha önce bir otomobil eksikti." denildi. TOGG'da tedarikçi ve hizmet sağlayıcıların çoğunluğunun yerli olacağı vurgulanan haberde, "Türkiye'nin Otomobili, tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacak. Pil 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir ve yerel olarak üretilecek. Karakaş, batarya teknolojisi konusunda 'görüşmelerin devam ettiğini' söylüyor. 'Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz' diyor." ifadeleri kullanıldı.

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Haberde, Karakaş'ın "Sadece otomobil üretmiyoruz, akıllı bir cihaz yapıyoruz" sözlerine yer verilerek, TOGG'un akıllı telefon gibi bir otomobil üretmek için işin başından beri uygulama geliştiricilerle çalıştığı kaydedildi.

Türkiye'nin yerli otomobili için fiyatın henüz belirlenmediği bilgisine yer verilen haberde, fiyatıyla Alman otomobil pazarında da rekabetçi olmasının beklendiği vurgulandı.