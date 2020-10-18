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Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı

Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında övgü dolu bir habere imza attı. TOGG'un, elektrikli otomobil ekosistemi oluşturarak kendi "Tesla'sını" ürettiğine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin ulusal ürün yelpazesine otomobilin de ekleneceği belirtildi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise, "Sadece otomobil üretmiyoruz, akıllı bir cihaz yapıyoruz. Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'la röportaj yaparak, sayfalarında, "Türk Tesla'sı: Bosch'un eski yöneticisi Türkiye'yi elektrik otomobil çağına nasıl taşımak istiyor?" başlığıyla Türkiye'nin Otomobili'ne dair bir habere yer verdi. Handelsblatt, Karakaş'ın röportaj verdiği ilk yabancı yayın oldu. Haberde, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG'un, doğuştan yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022'nin sonunda Boğaz'daki üretim bandından indirmesinin beklendiği hatırlatılarak, "Gürcan Karakaş, projeyi yönetiyor ve kendini diğer yerleşik üreticilerden farklı görüyor." denildi.

Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
EKONOMİ
Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek

"Türkiye birinci lige çıkmak istiyor"

"Türk Tesla'sı" olarak nitelendirilen TOGG'un bir "Gigafactory"sinin olmadığına yer verilen haberde, şu ifadelere yer verildi: "Sadece İstanbul'un eteklerinde bir ofis kompleksi var. Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminin de birinci lige çıkmak istediği bu projede 220 mühendis bu ofiste çalışıyor. Proje için ülkedeki 6 şirket, güçlerini birleştirerek 3 milyar avronun üzerinde kaynak sağladı. Gürcan Karakaş'ı projenin başına patron olarak atadılar. 27 yıldır Bosch'ta kariyer yapan yönetici, gerçeklerin farkında olarak 'Kimse Türkiye'den elektrikli otomobil beklemiyor' diyor. Fakat Karakaş, beklentilerinin üstünde de kalmaya kararlı. Handelsblatt ile yaptığı röportajda 'Başından beri küresel boyutta rekabetçi olmak istiyoruz' dedi."

Yerli otomobile sürpriz isim
EKONOMİ
Yerli otomobile sürpriz isim

  • Elektrikli araçların Türkiye'de de giderek daha yaygın hale geldiğine işaret edilen haberde, bu yılın ocak-eylül döneminde satışların yüzde 104 arttığı bildirildi.

Otomobil için ortaya konulan sermayeye övgü

Haberde, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'ın Türkiye'nin yerli otomobili için ortaya koyduğu sermayeyi övdüğü belirtilerek, "İyi bir başlangıç için 3,3 milyar avro yeterli." şeklindeki değerlendirmesine yer verildi. Elektrikli otomobil pazarında birçok start-up şirketin fark edilmek için mücadele ettiği aktarılan haberde, TOGG CEO'su Karakaş için de, "İstanbul'daki toplantıda iyimserlik yayıyor. 54 yaşındaki oyuncu, göğsünde TOGG yazısı olan beyaz bir polo tişört ile karşılıyor. Ofisi bir CEO'nun ofisine benzemiyor. Masa o kadar yüksek ki ayakta çalışıyor, buzlu cam duvarlar sayılar, notlar ve kağıtlarla dolu." ifadeleri kullanıldı.

İşte Türkiye'nin yerli otomobili
OYNAT 03:14
İşte Türkiye'nin yerli otomobili
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Gebze'de gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı görkemli bir törenle yapıldı

"Karakaş 'Yarının Yöneticisi' seçildi"

Haberde, Gürcan Karakaş ile ilgili bilgilere de yer veriliyor. Ankara'da makine mühendisliği okuduktan sonra Alman otomotiv tedarikçisi Bosch Türkiye'ye geçen Karakaş'ın, 2004'te, 38 yaşında Bosch Türkiye'nin başına geçtiği hatırlatılan haberde, şöyle denildi: "Karakaş yönetiminde satışlar 1,6 milyar avroya çıktı. Karakaş Bosch'un daha sonra toptan satış işinin başına geçti. 45 yaşında Bosch küreselde üçüncü en yüksek kariyer seviyesine yükseldi. 2011 yılında Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın yaptığı araştırmada, Karakaş 'Yarının Yöneticisi' seçildi. Karakaş, 27 yıl sonra ilk kez işveren değiştirdi."

Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
EKONOMİ
Yerli otomobilin markası belli oldu: Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek

Karakaş: "Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz"

Handelsblatt gazetesinin haberinde, Türk hükümetinin birkaç yıldır bağımsız bir sanayi politikası izlediğine vurgu yapılarak, "Türk şirketleri, Türk Silahları Kuvvetleri için araç gereçlerin büyük bir bölümünü üretiyor. Kovid-19 yoğun bakım hastaları için ventilatörler, LED ekranlar, buzdolapları ve gemiler büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor. Ulusal ürün yelpazesinde daha önce bir otomobil eksikti." denildi. TOGG'da tedarikçi ve hizmet sağlayıcıların çoğunluğunun yerli olacağı vurgulanan haberde, "Türkiye'nin Otomobili, tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacak. Pil 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir ve yerel olarak üretilecek. Karakaş, batarya teknolojisi konusunda 'görüşmelerin devam ettiğini' söylüyor. 'Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz' diyor." ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomobilde altyapı hazırlığı: 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak
EKONOMİ
Yerli otomobilde altyapı hazırlığı: 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak
  • Haberde, Karakaş'ın "Sadece otomobil üretmiyoruz, akıllı bir cihaz yapıyoruz" sözlerine yer verilerek, TOGG'un akıllı telefon gibi bir otomobil üretmek için işin başından beri uygulama geliştiricilerle çalıştığı kaydedildi.

Türkiye'nin yerli otomobili için fiyatın henüz belirlenmediği bilgisine yer verilen haberde, fiyatıyla Alman otomobil pazarında da rekabetçi olmasının beklendiği vurgulandı.

İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
FOTOĞRAF 41
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Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Yeniliğe Yolculuk Buluşması programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.
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Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.
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TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.
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Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.
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Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
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Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
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Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Öte yandan TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceği paylaşılacak.
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Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak.
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Bugün ön gösterimi yapılacak yüzde 100 elektrikli otomobilin önemli özellikleri olacak.
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Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak.
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Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.
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Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.
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Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.
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Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor.
Title
TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu özgün, modüler ve üstün olmak üzere 3 ana başlık ile tanımlıyor.
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TOGG bu başlıkların içeriğini Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari... Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı... şeklinde sıralıyor.
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Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.
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Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.
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Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor
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Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.


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