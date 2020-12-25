Dünya Alman basını Yunanistanın savunma bütçesini artırmasını yorumladı Türkiyeye karşı kazanmaları zor
AVRUPA

Alman basını Yunanistan’ın savunma bütçesini artırmasını yorumladı: Türkiye’ye karşı kazanmaları zor

Doğu Akdeniz’deki gerginliği gerekçe göstererek savunma bütçesini 5 kat artıran ve Fransa’dan savaş uçağı almak için anlaşma imzalayan Yunanistan’ı yorumlayan Alman basını, “Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil. Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı. Havada da Yunanistan dezavantajlı durumda” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, savunma bütçesini artırma kararını Türkiye'ye karşı aldıklarını belirtmişti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, savunma bütçesini artırma kararını Türkiye'ye karşı aldıklarını belirtmişti.

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi içindeki silahlanma payını, 5 kat artırarak 2,5 milyar euro'ya yükseltti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanılan gerginliği rekor artışa gerekçe göstermişti. Bu gelişmenin ardından Yunan yetkililer, Fransa’dan Rafale tipi savaş uçağı alımı için de anlaşma imzalamıştı.

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Yunanistan’ın silahlanma yarışı, Alman basını tarafından değerlendirildi. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı bu yarışı kazanamayacağını belirten Alman yayın organlarında, “Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı. 2021'deki savunma harcamaları Yunan harcamalarının dört katı olacak. Havada da Yunanistan dezavantajlı durumda. 189 Yunan savaş uçağına karşı Türkiye'nin 207 savaş uçağı var" ifadelerine yer verdi.

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