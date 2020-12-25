Alman basını Yunanistan’ın savunma bütçesini artırmasını yorumladı: Türkiye’ye karşı kazanmaları zor

Yunanistan, 2021 savunma bütçesi içindeki silahlanma payını, 5 kat artırarak 2,5 milyar euro'ya yükseltti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanılan gerginliği rekor artışa gerekçe göstermişti. Bu gelişmenin ardından Yunan yetkililer, Fransa’dan Rafale tipi savaş uçağı alımı için de anlaşma imzalamıştı.

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Yunanistan’ın silahlanma yarışı, Alman basını tarafından değerlendirildi. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı bu yarışı kazanamayacağını belirten Alman yayın organlarında, “Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı. 2021'deki savunma harcamaları Yunan harcamalarının dört katı olacak. Havada da Yunanistan dezavantajlı durumda. 189 Yunan savaş uçağına karşı Türkiye'nin 207 savaş uçağı var" ifadelerine yer verdi.

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