Alman basınından dikkat çeken analiz: Türkiye Rusya ve Katar yeni bir anlaşmaya hazırlanıyor

Alman basını, Türkiye, Rusya ve Katar'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alacak yeni bir anlaşma hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Tahıl tedarikinin sponsorluğunu Katar'ın, anlaşmanın koordinasyonunu ise Türkiye'nin üstleneceğini yazan Alman basını, yeni anlaşmanın Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde imzalanabileceğini iddia etti. Star Gazetesi'ni haberine göre, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra tüm dünyanın gözü Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimlere çevrilirken Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Öncelikle Afrika ülkelerine tedarik edilecek

Moskova'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme niyetini Ankara'ya önceden bildirdiğini ileri süren Alman basını, Türkiye, Rusya ve Katar'ın tahıl ihracatı konusunda yeni bir anlaşma hazırlığında olduğunu yazdı. 3 ülkenin önceki anlaşmanın yerini alacak yeni bir anlaşma için görüşmelerde bulunduğunu belirten Alman basını, "Yeni düzenleme, Rusya'nın tahılını öncelikle Afrika ülkelerine tedarik etmesini, Katar'ın tedarik için sponsorluk yapmasını ve anlaşmanın koordinasyonunu Türkiye'nin üstlenmesini öngörüyor" ifadelerini kullandı.

Macaristan'da tamamlanacak