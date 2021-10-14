Dünya Alman basınından Merkele gönderme Kışın yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?
AVRUPA

Alman basınından Merkel'e gönderme : Kışın yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?

Almanya'da yükselişe geçen enerji fiyatları karşısında Berlin hükümetinin gerekli önlemleri almadığı kaydedildi. Merkel'in durumu görmezden geldiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Alman basınından Merkele gönderme : Kışın yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?
Almanya Başbakanı Angela Merkel.

Avrupa, artan enerji fiyatlarıyla konuşuluyor. Kıtada doğalgaz fiyatlarında yükselişler yaşanırken, Almanya'ya gaz aktaran enerji şirketi Uniper'in CEO'su Klaus-Dieter Maubach, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada, "Fiyatlar tarihi zirvede" dedi.

"MERKEL EN SOĞUK KIŞTA BİZİ YALNIZ MI BIRAKACAK" SORUSU

"Buzla kaplı Şansölye" başlığını atan Alman basınından Bild gazetesi, "Merkel, en soğuk kışta yükselen fiyatlarla bizi yalnız mı bırakacak?" sorusunu yöneltti.

"FİYATLAR REKORA KOŞUYOR"

Haberde, "Almanya'nın tamamı rekor bir kışa doğru titriyor. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatları rekora koşuyor" denildi.

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"MERKEL DURUMU GÖRMEZDEN GELİYOR"

Yaşananlar karşısında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "durumu tamamen görmezden geldiği" belirtilerek, planlanmış bir önlem olmadığı kaydedildi.

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