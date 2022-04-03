Alman Der Tagesspiegel: Batı artık Türkiye'yi görmezden gelemez

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması konusundaki arabuluculu rolünü üstlenen Türkiye, başta Avrupa olmak üzere bütün dünya tarafından yakından takip ediliyor. Alman Der Tagesspiegel gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme tutumu" başlıklı haberinde, Türkiye'nin duruşunu analiz etti.

35 LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Der Tagesspiegel'den Susanne Güsten tarafından kaleme alınan makalede, Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığı anımsatıldı.

Erdoğan'ın, savaşın iki tarafları olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

'ERDOĞAN İÇİN NOBEL ÖDÜLÜ TALEP EDİLİYOR'

Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için "Destekçileri, şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor" denildi.

'NE RUSYA'DAN NE UKRAYNA'DAN...'

Ayrıca Erdoğan'ın, Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.

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'TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ'

NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin devreye girmesinin "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceği" ifade edildi.

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