Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi
Almanya'yı vuran son yılların en ağır sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ile Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde ölü sayısı 141’e yükselirken Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi. Ana haber bülteni ekranlarından halka IBAN numaraları verilerek yardım çağrısı yapıldı.
Almanya tarihindeki en büyük sel felaketi ile boğuşuyor. Batıdaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 141 olarak duyuruldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede hâlâ birçok yerde elektrik olmadığı ve telefon hatlarının çalışmadığı, birçok caddenin de su baskınları sebebiyle kapalı olduğu belirtildi.
DEVLET TELEVİZYONUNDAN YARDIM ÇAĞRISI
Alman devlet televizyonu Das Erste'de ise selden etkilenenler için halktan bağış talep edildi. Ana haber bülteni ekranlarından halka IBAN numaraları verilerek yardım çağrısı yapıldı.
Yetkililer, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşıdıklarını belirterek, yaralı sayısının 618 olduğunu aktardı.