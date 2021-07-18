Dünya Alman devlet televizyonu Das Erstede selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi
AVRUPA

Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi

Almanya'yı vuran son yılların en ağır sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ile Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde ölü sayısı 141’e yükselirken Alman devlet televizyonu Das Erste'de selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi. Ana haber bülteni ekranlarından halka IBAN numaraları verilerek yardım çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alman Devlet Televizyonu Das Erstede selden etkilenen vatandaşlar için bağış talep edildi
'Das Erste' kanalı ekranlarından IBAN numaraları paylaşıldı.

Almanya tarihindeki en büyük sel felaketi ile boğuşuyor. Batıdaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 141 olarak duyuruldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede hâlâ birçok yerde elektrik olmadığı ve telefon hatlarının çalışmadığı, birçok caddenin de su baskınları sebebiyle kapalı olduğu belirtildi.

DEVLET TELEVİZYONUNDAN YARDIM ÇAĞRISI

Alman devlet televizyonu Das Erste'de ise selden etkilenenler için halktan bağış talep edildi. Ana haber bülteni ekranlarından halka IBAN numaraları verilerek yardım çağrısı yapıldı.

Yetkililer, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşıdıklarını belirterek, yaralı sayısının 618 olduğunu aktardı.

Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var
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Yüzlerce kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.
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Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle onlarca bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi.
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Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bazı bölgelerinde hayat durma noktasına geldi.
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Avrupa'nın göbeğinde felaket: Hayat felç oldu onlarca ölü ve kayıp var
Avrupa'da sel baskınları onlarca kişinin ölümüne ve kaybolmasına yol açtı. Şiddetli sağanak yağış Belçika, Almanya ve Hollanda'yı vurdu. Almanya'da 133 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 168'e çıktı
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