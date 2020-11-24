Alman gazete Neue Osnabrücker Zeitung: Türkiye yakında Avrupa'yı kıskaca alacak

Alman askerlerinin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türk kargo gemisini aramaları dünya basınında geniş yer buldu.
DW'de yer alan habere göre Alman basınının bugünkü yorum köşelerinde Libya açıklarında Alman donanması ve Türkiye bandıralı gemi arasında yaşanan gerginlik yer aldı. Gazetelerdeki yorumlarda Türkiye'nin Avrupa üzerinde baskı kurmaya çalıştığı iddia edildi.
Neue Osnabrücker Zeitung'da yer alan haberde "Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor" ifadelerine yer verildi:
"Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor. Türkiye, Libya'ya çoktan beridir ayak basmış durumda. Erdoğan'ın Akdeniz'in bu kısmındaki göçmen akınını da yönlendirme amacını güttüğü korkusu büyüyor. Bu hain plana, Türkiye-Yunanistan sınırında uzun zamandır tanık oluyoruz. Görünen o ki; Türkiye yakında Avrupa'yı kıskaca alacak."
Tagesschau ve Bild gazetelerinde de Türkiye'ye karşı düşmanca bir dil kulanıldığı görüldü. Gazeteler Türkiye'nin haklı müdahalesini "skandal" olarak niteledi.
NE OLMUŞTU?
Yunan bir komutanın yönettiği Alman savaş gemisi, Libya’ya gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk gemisine baskın düzenledi. Uluslararası hukuku çiğneyerek gemiyi durduran askerler, gemide bir süre arama yaptıktan sonra ayrıldı.