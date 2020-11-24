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Dünya Alman gazete Neue Osnabrücker Zeitung Türkiye yakında Avrupayı kıskaca alacak
AVRUPA

Alman gazete Neue Osnabrücker Zeitung: Türkiye yakında Avrupa'yı kıskaca alacak

Alman askerlerinin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türk kargo gemisini arama skandalı dünya basınında geniş yer buldu. Alman basını yaşanan skandalın faturasını Türkiye'ye kesti. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinde yer alan haberde "Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor. Türkiye yakında Avrupa'y kıskaca alacak" ifadelerine yer verildi. Alman askerlerinin hukuksuzca arama girişimini görmezden gelen gazeteler Türkiye'ye yönelik korku ve nefretlerini manşetlerinde gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Kargo gemisindeki skandal arama Alman basınında da yer aldı.
Kargo gemisindeki skandal arama Alman basınında da yer aldı.

Alman askerlerinin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türk kargo gemisini aramaları dünya basınında geniş yer buldu.

DW'de yer alan habere göre Alman basınının bugünkü yorum köşelerinde Libya açıklarında Alman donanması ve Türkiye bandıralı gemi arasında yaşanan gerginlik yer aldı. Gazetelerdeki yorumlarda Türkiye'nin Avrupa üzerinde baskı kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Neue Osnabrücker Zeitung'da yer alan haberde "Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor" ifadelerine yer verildi:

"Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor. Türkiye, Libya'ya çoktan beridir ayak basmış durumda. Erdoğan'ın Akdeniz'in bu kısmındaki göçmen akınını da yönlendirme amacını güttüğü korkusu büyüyor. Bu hain plana, Türkiye-Yunanistan sınırında uzun zamandır tanık oluyoruz. Görünen o ki; Türkiye yakında Avrupa'yı kıskaca alacak."

Tagesschau ve Bild gazetelerinde de Türkiye'ye karşı düşmanca bir dil kulanıldığı görüldü. Gazeteler Türkiye'nin haklı müdahalesini "skandal" olarak niteledi.

Türk gemisine hukuk dışı arama: İnsani yardım taşıyan gemiyi saatlerce aradılar
GÜNDEM
Türk gemisine hukuk dışı arama: İnsani yardım taşıyan gemiyi saatlerce aradılar

NE OLMUŞTU?

Yunan bir komutanın yönettiği Alman savaş gemisi, Libya’ya gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk gemisine baskın düzenledi. Uluslararası hukuku çiğneyerek gemiyi durduran askerler, gemide bir süre arama yaptıktan sonra ayrıldı.

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.


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