Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerin başında hava yolu şirketleri geliyor. Pandemi nedeniyle binlerce çalışanı ile yollarını ayıracak olan şirketlerden biri de Alman hava yolu şirketi Lufthansa. Berlin yönetiminin yardımıyla iflastan kurtarılan şirket, işten çıkarma yapmayı kararlaştırdı.

29 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Salgın nedeniyle bu yılki zararı 5.6 milyar euroya ulaşan Lufthansa, diğer hava yolu kuruluşlarının yaptığı gibi uçuşlarını azaltmak zorunda kalırken, yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor.

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MAAŞ DÜŞÜŞÜNÜ KABUL EDİN ÇAĞRISI

Alman basınında yer alan haberlerde, şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan binlerce kişinin işten çıkarılacağının doğrulandığı belirtildi. Ayrıca Lufthansa'ya ait uçak içi ikram firması olan ve 7 bin 500 kişinin çalıştığı LSG'nin de satıldığı kaydedildi. Mevcut durumda 109 bin kişinin çalıştığı şirkette çalışanlardan ücretlerinde düşüşü kabul etmesi isteniyor.

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