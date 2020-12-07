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Dünya Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde 29 bin kişi işten çıkarılacak
AVRUPA

Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak

Almanya'nın hava yolu devi Lufthansa pandemi nedeniyle kriz yaşıyor. Hava yolu şirketi, salgın nedeniyle çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracak.

Haber Merkezi Diğer
Hava yolu şirketi 29 bin kişiyi işten çıkaracak.
Hava yolu şirketi 29 bin kişiyi işten çıkaracak.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerin başında hava yolu şirketleri geliyor. Pandemi nedeniyle binlerce çalışanı ile yollarını ayıracak olan şirketlerden biri de Alman hava yolu şirketi Lufthansa. Berlin yönetiminin yardımıyla iflastan kurtarılan şirket, işten çıkarma yapmayı kararlaştırdı.

29 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Salgın nedeniyle bu yılki zararı 5.6 milyar euroya ulaşan Lufthansa, diğer hava yolu kuruluşlarının yaptığı gibi uçuşlarını azaltmak zorunda kalırken, yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor.

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Alman basınında yer alan haberlerde, şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan binlerce kişinin işten çıkarılacağının doğrulandığı belirtildi. Ayrıca Lufthansa'ya ait uçak içi ikram firması olan ve 7 bin 500 kişinin çalıştığı LSG'nin de satıldığı kaydedildi. Mevcut durumda 109 bin kişinin çalıştığı şirkette çalışanlardan ücretlerinde düşüşü kabul etmesi isteniyor.

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