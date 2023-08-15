Alman hükümet uçağı yine arızalandı: Dışişleri Bakanı Baerbock yolda kaldı

Almanya'da gündem Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un yarım kalan yurtdışı ziyareti.

Sık sık arızalanan hükümet uçağı bir kez daha Alman bakanı yarı yolda bıraktı.

Alman basınındaki haberlere göre, Baerbock’u taşıyan "Airbus 340-300" tipi uçak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yakıt aldıktan sonra tekrar havalandı.

Ancak kalkıştan birkaç dakika sonra pilot, uçakta arıza tespit etti. Uçak yaklaşık 2 saat tur atıp 80 ton yakıtı boşalttıktan sonra tekrar Abu Dabi’ye zorunlu iniş yaptı.

İniş kanatlarında arıza meydana geldi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, sosyal medya paylaşımında, mekanik sorun sebebiyle Avustralya seyahatine ara vermek ve güvenlik nedeniyle Abu Dabi'ye geri dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Abu Dabi’deki havalimanında, arızanın yerinde giderilip giderilemeyeceği veya heyeti Avustralya’ya götürmek için Almanya’dan başka bir uçağın gelip gelmeyeceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Havada tur atan uçak, radar görüntüsüne yansıdı.

Alay konusu oldu

Söz konusu arıza sosyal medyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Pek çok kullanıcı Alman hükümet uçaklarının sık sık arızalanmasına atıfta bulunarak durumu ti'ye aldı.

Arıza giderildi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyeti taşıyan hükümete ait uçağın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yaptığı acil inişin ardından yeniden hareket etmeye hazır olduğu açıklandı. Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, uçaktaki teknik arızanın giderildiğini ve Baerbock’un kesintiye uğrayan Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’yi içeren Okyanusya turuna devam edeceğini bildirdi.

Alman hükümet uçakları sık sık arızalanıyor

Ancak bu Alman bakanın yaşadığı ilk sorun değil. Baerbock, seyahat ettiği uçaktaki lastiklerle ilgili sorunlar nedeniyle mayıs ayında da Katar'ın başkenti Doha'da mahsur kalmıştı.

Ayrıca geçen yıl kötü hava koşulları nedeniyle İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile yapacağı görüşmeyi iptal etmek zorunda kalmıştı.

2018 yılında, dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i taşıyan uçak, "ciddi arıza" nedeniyle iniş yapmaya zorlanmış, Merkel Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin açılışına katılamamıştı.



