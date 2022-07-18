Dünya Alman medyasından havaalanlarındaki kriz için hükümete açık çağrı Türkiyeden işçi değil yönetici getirin
AVRUPA

Alman medyasından havaalanlarındaki kriz için hükümete açık çağrı: Türkiye'den işçi değil yönetici getirin

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nda personel eksikliği sebebiyle başlayan kriz devam ediyor. Personel krizi sebebiyle uçuş sayıları azaltılırken Alman hükümetinin havalimanlarındaki çalışan eksikliğini geçici yabancı işçilerle kapatacağı öne sürüldü. Gelişmelerin ardından Alman basınına yansıyan bir haberde, Türkiye'den alınması planlanan işçilerin yerine yönetici alınması gerektiği ifade edildi. Türkiye'deki havalimanlarını örnek gösteren Alman medyası, ülkede devam eden krizin Türkiye'den getirilecek yöneticiler tarafından çözülebileceğini vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman medyasından havaalanlarındaki kriz için hükümete açık çağrı: Türkiyeden işçi değil yönetici getirin
Almanya'da personel eksikliği nedeniyle uçuş sayısı azaltıldı

Avrupa havalimanlarında baş gösteren kriz devam ediyor. Pek çok ülkede yaşanan personel eksikliği, havaalanlarında büyük bir buhrana yol açtı.

Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’ndaki uçuşlar personel sıkıntısı nedeniyle azaltıldı. Frankfurt Havalimanı’ndan gelen görüntülerde yolcuların saatlerce beklemek durumunda kaldığı ve bavullarının yığıldığı görüldü.

TÜRKİYE'DEN PERSONEL ALIMINA ONAY

Yaşanan krize karşılık uçuş sayısının azaltıldığı Almanya'da özellikle yer hizmetlerinde görülen işgücü eksikliğini gidermek için Türkiye’den personel alımına onay çıkmıştı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag, Almanya’nın içişleri bakanlığı, ulaştırma bakanlığı ve çalışma bakanlıklarına dayandırdığı haberde, binlerce yabancı işçi alınacağını duyurdu. Gazete, Almanya’daki havalimanlarındaki çalışan eksikliğini geçici yabancı işçilerle doldurulmanın planlandığını aktardı.

Bild am Sonntag, Almanya bakanlıkların ortak bir kampanya yaparak 2.000 ile 3.000 yabancı çalışanı işe almayı planladığını yazdı. Bu plan kapsamında binlerce Türk vatandaşının Temmuz ayından itibaren birkaç ay süreyle Almanya’da çalışabileceği belirtildi.

ALMAN MEDYASI: İŞÇİ DEĞİL YÖNETİCİ ALINMALI

Gelişmelerin ardından Alman basınına yansıyan bir diğer haberde, Türkiye'den alınması planlanan işçilerin yerine yönetici alınması gerektiği ifade edildi. Alman medyası, havalimanlarında devam eden krizin Türkiye'den getirilecek yöneticiler tarafından çözülebileceğini vurguladı.

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