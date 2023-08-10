Alman ordusunda 'asker' krizi: Savunma Bakanı'ndan ilginç çözüm

Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'yı destekleyen Almanya, bu kez askeri personel eksikliğiyle konuşuluyor.

Bild gazetesi, "Bundeswehr (Alman silahlı kuvvetleri) bir iş makinesi ama asker sıkıntısı var." dediği haberinde yaşananları yazdı.

Alman ordusuna katılım talebinde çarpıcı düşüş

Giderek daha az sayıda gencin orduya başvurduğu, mayıs ayı sonu itibarıyla toplam 23 bin 414 kadın ve erkeğin katılmak üzere taleplerini ilettiği belirtildi.

Bu sayının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 daha az olduğuna dikkat çekildi.

Savunma Bakanı'nın birinci gündem maddesi

Alman ordusunun içine düştüğü durumun, yeni askerlere ve sivil çalışanlara her zamankinden daha acil ihtiyaç duyulmasına rağmen meydana geldiği aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, darboğazı aşmayı birinci öncelik haline getirdi.

"Evden çalışmayla cezbetmeye çalışıyor"

Bundeswehr'de halihazırda 222 farklı iş imkanının olduğuna işaret edilerek, evden çalışma ve yarı zamanlı mesai yapma gibi seçeneklerin mevcut olduğu kaydedildi.

Duruma dikkat çekilen haberde, "Savunma Bakanı, evden çalışmayla cezbetmeye çalışıyor" ifadesi kullanıldı.

Verilen maaş rütbeye ve hizmet yılına göre değişiyor

Askerlerin ortalama maaşının rütbe ve hizmet yıllarına bağlı olarak değiştiği hatırlatması da yapıldı.

Üçüncü kademedeki bir kaptanın yaklaşık 4 bin euro brüt maaş aldığı, bunun 15 yıllık deniz kaptanı için 7 bin 312 euroya kadar yükseldiği aktarıldı.







