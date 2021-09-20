Alman oyuncak fabrikasından Merkel hatırası oyuncak ayı

Bunlara bakmaktan zevk alıyorum. 30 yıldır birike birike bu kadar oldu. Her sabah baktığımda aynı keyfi alıyorum. Birçok müzik aleti var ama nasıl çalındığını bilmiyorum. Üç tane de sazım var. Birini geçenlerde Nevşehir'den 250 liraya alıp 230 liraya tamir ettirdim, taktım duvara. 'Sen ölünce bunlar ne olacak?' diyorlar. Ben ölene kadar zevk alayım öldükten sonra kim ne yaparsa yapsın. Belediye başkanı 'bir göz yer vereyim, oraya taşı' derse kabul edebilirim ama parayla bir şey vermem. Bunlar, para kazanma maksatlı değil, zevk için. Bazen 'bu kadar parayı neden bunlara veriyorsun' diyenler de oluyor. İçimden ne geliyorsa onu yaparım.